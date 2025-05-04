حالة عدم استقرار جوي وامطار في هذه المناطق الاحد- تحذيرات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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مع ساعات الظهيرة، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات محلية من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة (تشمل مدينة العقبة)، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.