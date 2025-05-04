حالة عدم استقرار جوي وامطار في هذه المناطق الاحد- تحذيرات

مع ساعات الظهيرة، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات محلية من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة (تشمل مدينة العقبة)، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.
ليلاً، تبقى الفرصة قائمة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، مع طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق.
تحذيرات الارصاد الجوية ليوم الاحد:
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
خطر الانزلاق على الطرقات .
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية بهذا الموعد
-
الارصاد : طقس معتدل اليوم
-
زخات من الأمطار خلال الأيام القادمة في هذه المناطق
-
عودة الأمطار الرعدية لمدة يومين على هذه المناطق الأسبوع المقبل
-
عاجل تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة
-
انخفاض ملموس على درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة اليوم في عدة مناطق
-
الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق الخميس
-
رؤية شبه معدومة وتحذيرات عاجلة .. عاصفة غبارية تضرب أجواء المملكة الليلة