الأحد 2025-05-04 12:20 ص
 

حالة عدم استقرار جوي وامطار في هذه المناطق الاحد- تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 12:07 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان


مع ساعات الظهيرة، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات محلية من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة (تشمل مدينة العقبة)، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.


ليلاً، تبقى الفرصة قائمة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، مع طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق.

تحذيرات الارصاد الجوية ليوم الاحد:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
خطر الانزلاق على الطرقات .

 
gnews

أحدث الأخبار

غارات إسرائيلية على سوريا

عربي ودولي الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا

تعبيرية

الطقس حالة عدم استقرار جوي وامطار في هذه المناطق الاحد- تحذيرات

يديعوت أحرنوت: الجيش لم يوضح كيف سيحافظ على حياة الرهائن بغزة

فلسطين الاعلام العبري: جيش الاحتلال لم يوضح كيف سيحافظ على حياة الاسرى بغزة

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال في الضفة

ارشيفية

عربي ودولي انفجار ضخم بمحطة للطاقة في إيران

الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين

علم اليمن

عربي ودولي اليمن يعين رئيس وزراء جديدا بعد استقالة الحكومة

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة