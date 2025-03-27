طقس دافئ نهارًا وعاصف مغبر ليلًا.. وتحذيرات من تقلبات مفاجئة

07:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725466 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلًا، اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (8-10) درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم الجمعة ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيًا تتأثر المملكة بامتداد منخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتأثر المملكة ليلًا تدريجيًا بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة؛ حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مع أجواء مغبرة في العديد من مناطق المملكة، ويستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة.



وتكون الأجواء يوم السبت مغبرة وغير مستقرة في أغلب المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ حيث يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، ومن المتوقع في ساعات ما بعد العصر أن تكون الأمطار في جنوب شرق المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية غزيرة أحيانًا، ويصحبها الرعد وتساقط البرد. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، لا سيما في جنوب وشرق المملكة.



كما يطرأ يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ حيث يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين (30 - 17) درجة مئوية، وفي غرب عمان (28 - 15)، وفي المرتفعات الشمالية (25 - 15)، وفي مرتفعات الشراة (26 - 14)، وفي مناطق البادية (32 - 16)، وفي مناطق السهول (30 - 17)، وفي الأغوار الشمالية (35 - 19)، وفي الأغوار الجنوبية (37 - 22)، وفي البحر الميت (36 - 20)، وفي خليج العقبة (37 - 21) درجة مئوية.

