متى يبدأ فصل الربيع في الاردن ؟

وقال السكجي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الاعتدال الربيعي هذا العام سيحدث والشمس في برج الحوت، وأن فصل الربيع في الأردن سيستمر 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة، لينتهي مع الانقلاب الصيفي في 21 حزيران 2025.
وأشار إلى أن لحظة الاعتدال الربيعي تُعد نقطة مهمة في علم الفلك والملاحة الفضائية، حيث تمثل نقطة الصفر في "التوقيت النجمي"، لافتًا إلى أن موعد الاعتدال الربيعي يتغير سنويًا بسبب حركة محور دوران الأرض، موضحًا أن هذه اللحظة ستظل ثابتة في 20 آذار حتى عام 2059.
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