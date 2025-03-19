متى يبدأ فصل الربيع في الاردن ؟

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، أن لحظة الاعتدال الربيعي، التي تمثل بداية فصل الربيع فلكيًا، ستحدث في تمام الساعة 12:01 ظهر غدٍ الخميس بتوقيت الأردن، حيث ستكون الشمس، في تلك اللحظة، فوق خط الاستواء مباشرة، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار "تقريبًا" في جميع أنحاء العالم، باستثناء مناطق القطبين وخط الاستواء.

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وقال السكجي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الاعتدال الربيعي هذا العام سيحدث والشمس في برج الحوت، وأن فصل الربيع في الأردن سيستمر 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة، لينتهي مع الانقلاب الصيفي في 21 حزيران 2025.