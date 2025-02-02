منخفض جوي وكتلة هوائية باردة جدًا قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان المملكة ستتأثر تدريجيًا يوم الأربعاء القادم بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، يتحول لاحقًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، قد يصحبها الرعد أحيانًا.

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وبينت ان خلال ساعات المساء والليل، تشتد الرياح الغربية النشطة، وتصل سرعة بعض الهبات إلى 60 كم/ساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية. كما تمتد الهطولات لتشمل أغلب المناطق، حيث يتوقع أن تكون غزيرة على فترات، ومصحوبة بالرعد وهطول البرد أحيانًا.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر شدة سرعة الرياح وتطاير الأجسام غير المثبتة ومن خطر احتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة بفعل غزارة الأمطار.