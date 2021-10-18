الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا ترصد أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 يوليو

شركس : سيل الزرقاء بؤرة تلوث

الملك في ذكرى المولد النبوي : السلام على من أنارت رسالته طريق البشرية

إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

طلبات التنافس على الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين غدا الثلاثاء

دراسة توفير لقاحات كورونا بالقطاع الخاص

الهند تطالب قطر بتسريع تسليمها شحنات مؤجلة من الغاز

مهيدات : تخفيض مستمر لأسعار الأدوية

مهيدات يكشف السبب وراء التسمم في جرش وعجلون

ميركل والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي وقضايا أخرى

الإثنين، 18-10-2021 06:09 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

10202116174624650388112


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء غائمة جزئياً، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية  والسهول .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً.
- احتمال  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ندى

درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة الاثنين

10202111204057831779094

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

92021287423852262292

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

10202114171639214678464

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

عمان خاص

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المملكة الأحد

102021128169441307532

الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار

أخبار متعلقة
10202111204057831779094

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

102021128169441307532

الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار

9202127205945954696635

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

1020211218027115797020

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

9202123192145952548726

الأرصاد تحذر من طقس الليلة

10202132001681292456

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت