الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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تبقى الأجواء غائمة جزئياً، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول .- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً.- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.