انقلاب على حالة الطقس

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة ، خلال الأيام القليلة القادمة ، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء مستقرة، ومشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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جاء ذلك ، وفق قراءة "الوكيل الإخباري" لتحديثات دائرة الأرصاد الجوية ، بالنسبة لحالة الطقس.

وكانت المملكة شهدت خلال اليومين الماضيين ، انخفاضا على درجات الحرارة ، تسبّبت بسيول في عدد من مناطق المملكة، ما أدى إلى وفاة (4) أشخاص في منطقة الرويشد بمحافظة المفرق.

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