الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 12:35 م

تحديث جديد للمنخفض القطبي من الارصاد الجوية

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الوكيل الاخباري - وفق التحديث الاخير لخرائط الطقس الصادرة عن ادارة الارصاد الجوية تسود بقية نهار اليوم الثلاثاء رياح جنوبية غربية نشطة السرعة تعمل على اثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وليلاً تدريجياً تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الانحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد.

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كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تهطل زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، تمتد تدريجيا لتشمل المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة، قد تتراكم بشكل محدود، كما وتشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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