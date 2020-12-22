الثلاثاء 22-12-2020
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الثلاثاء، 22-12-2020 08:35 ص

تفاصيل المنخفض الجوي نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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وتحول الأجواء ليلا لتصبح باردة في أغلب مناطق المملكة، وتظهر الغيوم تدريجياً على ارتفاعات منخفضة، ومع الساعات المتأخرة من الليل تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة يتوقع ان تمتد في ساعات الليل الى اجزاء محدودة من المناطق الجنوب الغربية واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 

وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية واجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة.

 

ويتوقع في ساعات ليل الخميس ان تضعف فرصة المطر وتتناقص الغيوم ويميل الجو للاستقرار، ومن المتوقع في ساعات الليل المتأخرة ان يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 - 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6، وفي مرتفعات الشراه 15 - 4 ، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 18 - 6، وفي الاغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.


 




 

 


 

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