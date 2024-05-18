السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تلامس الـ 41 درجة في مناطق .. استمرار الأجواء الحارة لهذا الموعد

القطاع الصناعي يطمح إلى زيادة حصة منتجاته بالسوق المحلية

جريح بغارة الاحتلال على جنوب لبنان .. وحزب الله يقصف تجمعا لجيش الاحتلال

13 مصابا بعد استهداف الاحتلال لمخيم جباليا

حملة لإزالة الطمم من أطراف الشوارع في بلدية غرب إربد

الأعلى تاريخيا .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن اليوم

بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتنظيف وصيانة المناهل

روسيا: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يطالب نتنياهو بالرحيل

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في غزة .. وتعلن مقتل 15 جنديا صهيونياً

السبت، 18-05-2024 11:29 ص

تلامس الـ 41 درجة في مناطق .. استمرار الأجواء الحارة لهذا الموعد

خ


الوكيل الاخباري - يستمر ارتفاع درجات الحرارة في المملكة خلال الأسبوع الحالي لتبقى الأجواء فوق الـ 30 درجة في عمان لغاية الخميس القادم وفق دائرة الارصاد الجوية .

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها الأسبوعية إن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية في عمان و 41 درجة في العقبة خلال مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حرارة

تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم

442415392_466059989152492_118641884194620339_n

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

حرارة

تعرف على أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

441153500_465408092551015_9216886881324221459_n

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

موجة-حارة

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

حر33

الأرصاد: أجواء حارة اليوم في هذه المناطق

أخبار متعلقة
موجة-حارة

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

حر3

الأردنيون على موعد مع أجواء حارة نهاية الأسبوع الحالي

حرارة5

الأرصاد: درجات الحرارة تقفز إلى معدلاتها الطبيعية

رعد2

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

حرارة5

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها في المملكة الأربعاء

درجة حراره

تلامس 40 درجة مئوية بالاغوار.. ارتفاع كبير على درجات الحرارة نهاية الأسبوع