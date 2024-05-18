تلامس الـ 41 درجة في مناطق .. استمرار الأجواء الحارة لهذا الموعد

الوكيل الاخباري - يستمر ارتفاع درجات الحرارة في المملكة خلال الأسبوع الحالي لتبقى الأجواء فوق الـ 30 درجة في عمان لغاية الخميس القادم وفق دائرة الارصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها الأسبوعية إن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية في عمان و 41 درجة في العقبة خلال مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

