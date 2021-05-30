الوكيل الإخباري - كشف الدكتور الروسي دميتري ديمينتيف، أخصائي طب العيون في روسيا، عن أسباب إصفرار بياض العين وما الذي يجب اتباعه لمنع هذا التغير.



ويشير الأخصائي إلى أن أسباب إصفرار بياض العين هي:

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- أمراض الكبد، التي تسبب اليرقان. في هذه الحالة تختل وظيفة البيليروبين، الذي عادة يشطر الدهون ويخرج عبر الأمعاء. وفي حالة أمراض الكبد تتراكم الصبغة الصفراء في الجسم، ملونة الجلد وبياض العين باللون الأصفر.



وأن تحطم خلايا الدم الحمراء لسبب ما (اليرقان الانحلالي)، يحصل في حالة فقر الدم والملاريا والاحتشاء الرئوي، ونزيف دموي داخلي والإصابة بالطفيليات. وكذلك عند انسداد مجاري المرارة، وأمراض البنكرياس والأورام وأمراض العيون مثل مرض الشحمية (لطخة دهنية) pinguecula ، ويضيف الأخصائي، في حالة إصفرار العين من الضروري إستشارة الطبيب لتشخيص السبب، وتلقي العلاج اللازم.

ولتقليل خطر الإصابة باليرقان، ينصح باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- التخلي عن تناول السكر والملح والمعجنات. لأن هذه الأطعمة تسبب اضطراب عمل الكبد والبنكرياس.

- عند إرتفاع مستوى البيليروبين، يجب الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه التي تحسّن عمل البنكرياس.

- تقليل ساعات العمل على الكمبيوتر والاكثار من الترميش أمام الشاشة لأنها عملية مهمة لصحة العينين.

المصدر- روسيا اليوم