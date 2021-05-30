الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزعيم الكوري يعدم رجلاً لسبب غريب !

الدراسات الاستراتيجية: 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

تطور هام في أزمة تجميد النائب اسامة العجارمة

وزارة الصحة : هكذا نستعد لسلالة كورونا الفيتنامية

وزير الصحة يجري تشكيلات إدارية في الوزارة

تحذير حكومي صارم بالعودة الى حظر التجول والاجراءات المشددة

الغذاء والدواء لـ الوكيل : تم تصنيع دواء 'كولشيسين' محليا

وزارة الخارجية : إطلاق خدمة إصدار وتجديد الجوازات إلكترونياً-وثيقة

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

الأحد، 30-05-2021 12:31 م

أسباب إصفرار بياض العين

20190713062015847


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور الروسي دميتري ديمينتيف، أخصائي طب العيون في روسيا، عن أسباب إصفرار بياض العين وما الذي يجب اتباعه لمنع هذا التغير.

ويشير الأخصائي إلى أن أسباب إصفرار بياض العين هي:

اضافة اعلان
 

- أمراض الكبد، التي تسبب اليرقان. في هذه الحالة تختل وظيفة البيليروبين، الذي عادة يشطر الدهون ويخرج عبر الأمعاء. وفي حالة أمراض الكبد تتراكم الصبغة الصفراء في الجسم، ملونة الجلد وبياض العين باللون الأصفر.


وأن تحطم خلايا الدم الحمراء لسبب ما (اليرقان الانحلالي)، يحصل في حالة فقر الدم والملاريا والاحتشاء الرئوي، ونزيف دموي داخلي والإصابة بالطفيليات. وكذلك عند انسداد مجاري المرارة، وأمراض البنكرياس والأورام وأمراض العيون مثل مرض  الشحمية (لطخة دهنية) pinguecula ، ويضيف الأخصائي، في حالة إصفرار العين من الضروري إستشارة الطبيب لتشخيص السبب، وتلقي العلاج اللازم.

 

ولتقليل خطر الإصابة باليرقان، ينصح باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- التخلي عن تناول السكر والملح والمعجنات. لأن هذه الأطعمة تسبب اضطراب عمل الكبد والبنكرياس.

- عند إرتفاع مستوى البيليروبين، يجب الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه التي تحسّن عمل البنكرياس.

- تقليل ساعات العمل على الكمبيوتر والاكثار من الترميش أمام الشاشة لأنها عملية مهمة لصحة العينين.

 

المصدر- روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
newsitem_news_2051_64

ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بأمراض الكلى؟

5367343

موجود في أغلب المنازل.. حقيقة نقل عفن البصل عدوى الفطر الأسود!

20190530011652

فائدة غير متوقعة لتناول التوت البري

920201102213899827692

تأثير غير متوقع لنبتة الألوفيرا على صحة الفم والأسنان

unnamed

لقشور البطيخ فوائد لا تخطر على البال.. تعرّف عليها

تعبير_عن_الوجبات_السريعة

طبيب روسي يوضح متى تكون الوجبات السريعة مفيدة

أخبار متعلقة
8202021202030733

انتبه.. تغييرات في العين قد تدل على المعاناة من أمراض خطِرة!