أسباب التهاب سقف الحلق

الوكيل الإخباري - سقف الفم والمعروف أيضًا بسقف الحلق، المتكون علميًا من الحنك الصلب أو العظمي ووراءه الحنك الرخو أو غير العظمي، ويعملان كسد بين التجويف الفمي والأنفي، ويغطيهما جلد حساس للغاية، وفي بعض الأحيان، قد يتورم هذا الجلد أو يلتهب.

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مما يسبب المشكلات والإزعاج وقد يصاحب هذا الالتهاب أو تقرحات أو حبوب الفم أو جفاف الفم أو تقلص العضلات أو الألم وعدم الراحة وتختلف الأعراض بحسب الأسباب، التي يكون بعضها بسيطًا وبعضها خطيرًا، التي يشخصها الطبيب أو طبيب الأسنان عند فحصه للفم أو بأخذه عينة من سقف الفم وذلك للتشخيص والعلاج الصحيح.

هناك عديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب سقف الفم أو تورمه، ومن ضمن هذه الأسباب:

1- الإصابة بالتهاب سقف الحلق، نتيجة لـ:

- تناول الطعام أو الشراب الساخن جدًا، الذي يحرق الجلد الحساس لهذه المنطقة ويتسبب في تقرحها.

- تناول الطعام الصلب الذي يجرح سقف الفم.

- حك المنطقة بشكل قوي وعنيف.



2- تقرحات الفم فقبل ظهور التقرحات قد تتورم المنطقة وتلتهب والتقرحات عادة تظهر في اللثة بجانب الأسنان أو في الخد من الداخل أو على الشفاه، لكنها في بعض الأحيان النادرة قد تظهر على سقف الفم.

3- الجفاف الذي يسبب جفاف الفم والتهابه وتورمه وقد تصاحبه التقلصات.

4- القيلة المخاطية التي تحدث بسبب تراكم المخاط داخل تكيس بارز من سقف الفم وعادة لا تكون مؤلمة.

5- الأورام الحليمية الحرشفية التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري وهذه الأورام غير سرطانية قد تظهر في سقف الفم لكنها لا تسبب الألم عادة.

6- الحالات المرضية الخطيرة ففي بعض الأحيان النادرة قد يكون تورم سقف الفم والتهابه بسبب سرطان الفم أو الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي الذي قد يصاحبه ألم البطن.



المصدر - سوبر ماما

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