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الأحد، 06-02-2022 02:29 م

أسباب التهاب سقف الحلق

علاج_التهاب_سقف_الحلق


الوكيل الإخباري - سقف الفم والمعروف أيضًا بسقف الحلق، المتكون علميًا من الحنك الصلب أو العظمي ووراءه الحنك الرخو أو غير العظمي، ويعملان كسد بين التجويف الفمي والأنفي، ويغطيهما جلد حساس للغاية، وفي بعض الأحيان، قد يتورم هذا الجلد أو يلتهب، مما يسبب المشكلات والإزعاج وقد يصاحب هذا الالتهاب تقرحات أو حبوب الفم أو جفاف الفم أو تقلص العضلات أو الألم وعدم الراحة .

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هناك عديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب سقف الفم أو تورمه، ومن ضمن هذه الأسباب:

 

1 - الإصابة بالتهاب سقف الحلق، نتيجة لـ:

- تناول الطعام أو الشراب الساخن جدًا، الذي يحرق الجلد الحساس لهذه المنطقة ويتسبب في تقرحها.
- تناول الطعام الصلب الذي يجرح سقف الفم.
- حك المنطقة بشكل قوي وعنيف.

 

2 - تقرحات الفم فقبل ظهور التقرحات قد تتورم المنطقة وتلتهب والتقرحات عادة تظهر في اللثة بجانب الأسنان أو في الخد من الداخل أو على الشفاه، لكنها في بعض الأحيان النادرة قد تظهر على سقف الفم.


3 - عدم اتزان الكهارل وهي مواد أو معادن في الجسم تساعد في الحفاظ على وظائف الجسم المتعددة وعند قلتها أو زيادتها عن الطبيعي قد تظهر أعراضا مثل التهاب وتورم سقف الفم.


4 - الجفاف الذي يسبب جفاف الفم والتهابه وتورمه وقد تصاحبه التقلصات.


5 - الأورام الحليمية الحرشفية التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري وهذه الأورام غير سرطانية قد تظهر في سقف الفم لكنها لا تسبب الألم عادة.


6 - الحالات المرضية الخطيرة  ففي بعض الأحيان النادرة قد يكون تورم سقف الفم والتهابه بسبب سرطان الفم أو الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي الذي قد يصاحبه ألم البطن.

 

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