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الأحد، 12-06-2022 10:58 ص

أسباب حكة الجسم الشديدة

أسباب-حكة-الجسم-المفاجئة


الوكيل الإخباري - يعاني كل منا من الشعور بحكة شديدة في الجسم من وقت إلى آخر، وقد يكون سببها ملابس غير مريحة أو لدغات الحشرات، ولكن حكة الجسم الشديدة قد تكون عارضاً لأمر أكثر خطورة؛ مثل الطفح الجلدي أو المرض.

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وتوجد أسباب مختلفة لحكة الجسم الشديدة، وعلاجات متنوعة:

 

1- البشرة الجافة
إذا كانت بشرتكِ جافة، فسوف يؤدي ذلك إلى شعوركِ بالحكة، ويمكن أن تزداد الأعراض بشكل خاص في الشتاء، وفي الأماكن التي يكون الهواء فيها جافاً. ومع تقدمكِ في العمر، يصبح الأمر أكثر شيوعاً. ولتخفيف حكة الجلد الجاف؛ اتبعي العلاجات التالية:
- استخدمي المرطب بعد الاستحمام بينما لا تزال بشرتك رطبة، ومرة أخرى بعد تغيير الملابس.
- اشربي الكثير من السوائل؛ للحفاظ على رطوبتك.
- اجعلي الاستحمام سريعاً، ولا تستخدمي الماء شديد السخونة.
- استخدمي صابوناً لطيفاً ومرطباً.

 

2- الطفح الجلدي

- الالتهابات الفطرية والبكتيرية، مثل القوباء والتهاب الجريبات.
- البق؛ فعندما تتعرضين للدغة بعوضة أو عنكبوت، فأنتِ تعلمين ذلك، وقد يكون من الصعب تشخيص لدغات البق والعث؛ لأنها تبدو مثل الطفح الجلدي، كما يمكن أن يسبب القمل إحساساً بالزحف في فروة رأسك، إلى جانب حكة شديدة.
- الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي: يظهر على جلدك على شكل بقع جافة متقشرة أو طفح جلدي وعر.

 

3- الصدفية
تجعل الصدفية جسمكِ يفرط في إنتاج خلايا الجلد، والتي تتراكم في شكل بقع ملتهبة ومثيرة للحكة على سطح الجلد، وهي أعراض تنتج عن فرط نشاط جهاز المناعة.


4- الحمل
يؤكد أكثر من 1 من كل 10 نساء حوامل أن الحكة مشكلة شائعة تصاحب الحمل، وتتراوح الأسباب من الطفح الجلدي غير المؤذي إلى الحالات الأكثر خطورة.


5- الأدوية
قد يسبب تناول بعض الأدوية حكة في جلدك، حتى مع عدم وجود علامات لطفح جلدي أو تهيج. استشيري طبيبك إذا أصبحت الحكة مزعجة للغاية. من المعروف أن هذه الأدوية تجعلكِ تبدئين في الحك.


6- الأمراض النفسية
إذا لم يتمكن طبيبك من العثور على سبب جسدي لحكة الجسم الشديدة، فقد يكون السبب نفسياً، حيث تمنح بعض الحالات العقلية الأشخاص الرغبة في الحك، وقد يشعرون أن جلدهم يزحف بشيء ما.

 

سيدتي

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