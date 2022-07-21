الوكيل الإخباري - فطريات اللسان أو القلاع الفموي حالة مرضية بسيطة يُصاب بها غالباً الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، وهي تنتج عن الإصابة بعدوى فطرية في اللسان، وتظهر هذه الفطريات في صورة نقاط بيضاء تشبه الطفح الجلدي في الفم واللسان والخدين وفي الحلق.

اضافة اعلان

وقد تصل أيضاً إلى المريء، مما يسبب بعض المتاعب مثل صعوبة بلع الطعام. وعادة ما تحدث فطريات اللسان عندما تتكاثر المبيضات، وهي فطريات موجودة في الفم والجهاز الهضمي.

أسباب فطريات اللسان

تتعدد أسباب الإصابة بفطريات الفم أو اللسان، ولعل أبرزها:

- ضعف الجهاز المناعي؛

- تجاهل تنظيف الفم والأسنان خصوصاً بعد تناول الطعام؛

- الإصابة بالتهابات في المعدة؛

- التغذية الخاطئة؛

- نقص فيتامين بي 12؛

- جفاف الفم؛

- الإصابة بأمراض فقر الدم.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

