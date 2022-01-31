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الإثنين، 31-01-2022 02:44 م

أعراض البرد في الجسم

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الوكيل الإخباري - يتعرض كثيرون خلال أيام الشتاء للإصابة بنزلات البرد؛ وهي عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي. والعلامات الأولى لنزلات البرد واضحة إلى حد ما، وهي انسداد أو سيلان الأنف، والعطس والتهاب الحلق.

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بمجرد التعرّض لفيروس مسبب لنزلة البرد، تستغرق الأعراض عادة من يوم إلى ثلاثة أيام حتى تظهر، ونادراً ما تظهر أعراض البرد فجأة، وهي تشمل:

 

-الشعور بالبرد في الجسم.
- الزكام والاحتقان في الأنف.
- ازدحام وضغط الجيوب الأنفية.
- سيلان وانسداد الأنف.
- فقدان حاسة الشم أو التذوق.
- العطس، وإفرازات الأنف المائية.

 

وتشمل أعراض الرأس: العيون الدامعة، وصداع الرأس، والتهاب الحلق، والسعال، وتورم الغدد الليمفاوية.

 

فيما تظهر أعراض الجسم على شكل: تعب عام، وقشعريرة، وآلام في الجسم، وحمى منخفضة (أقل من 38.9 درجة مئوية)، مع عدم الراحة في الصدر، وصعوبة في التنفس بعمق.

 

عادة ما تستمر أعراض البرد لمدة 7 إلى 10 أيام، بينما تميل الأعراض إلى الذروة في اليوم الخامس وتتحسن تدريجياً، ولكن إذا تفاقمت الأعراض بعد أسبوع أو لم تختفِ بعد حوالي 10 أيام، فقد تكون لديك حالة أخرى، ويُنصح حينها بالذهاب إلى الطبيب.

 

سيدتي

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