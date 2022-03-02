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الأربعاء، 02-03-2022 03:42 م

أعراض تنذر بالفشل الكلوي

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الوكيل الإخباري - 10 أعراض تنذر بالفشل الكلوي، هي مجموعة من الأعراض تحدث تدريجياً من حيث الشدة، وغالبا ما يبدأ الفشل الكلوي بعرض صحي واحد أو عرضين، ثم تتوالي الإعراض وتجتمع، لذلك من المهم معرفتها ليتم تشخيص فشل الكلى مبكراً وتفادي المضاعفات الخطيرة، وتلك الأعراض هي.

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1 - فشل الكلى دلالة على عدم عمل الكلى بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تلوث الدم وتراكم السموم، الأمر الذي يسبب الشعور المستمر بالتعب والإجهاد العام.
2 - الاضطرابات في الشهية والشعور المتكرر بالغثيان وحدوث القيء، من الأعراض الأولية لفشل الكلى.
3 - الألم في منطقة الكلى، خاصة في جانبي الظهر من أعراض فشل الكلى.
4 - فشل الكلى يسبب تلوث الدم وبالتالي ضعف نقل الأكسجين إلى أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز التنفسي وبالتالي يسبب ذلك اضطرابات في النوم.
5 - تراكم السموم بسبب فشل الكلى يسبب حكة في الجلد وتدريجياً يسبب ذلك جفاف في البشرة وتغير في اللون من اللون الطبيعي إلى اللون الغامق.
6 - فشل الكلى يؤدي إلى تراكم المعادن في الجسم ومنها الصوديوم، وبالتالي يسبب ذلك احتباس للسوائل يظهر من خلال تورم الوجه والأطراف.
7 - الاختلال في مستويات المعادن في الجسم بسبب فشل الكلى يسبب تشنج في العضلات.
8 - ضعف وصول الأكسجين إلى الدماغ بسبب تلوث الدم الناتج عن فشل الكلى يسبب اضطرابات عقلية، ومشاكل في الذاكرة والإدراك.
9 - فشل الكلى يسبب تراكم السموم في الدم مما يؤثر على رائحة النفس وتصبح رائحة كريهة.
10 - التغيرات في لون ورائحة البول من أبرز أعراض فشل الكلى، فيصبح البول غامق ورغوي ويمكن أن يصاحبه دماء.

 

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