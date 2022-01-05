الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة للوكيل: الباب مفتوح أمام الشركات للحصول على امتياز الصخر الزيتي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

هام من "المركزي" بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الملك يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأربعاء، 05-01-2022 03:44 م

أعراض نقص الحديد بالجسم

tbl_articles_article_20125_154de45c5c3-ef8b-48eb-9c30-db26afac9bea


الوكيل الإخباري - أعراض نقص الحديد بالجسم وهو ما يسمى بـ" فقر الدم بسبب نقص الحديد"، ومعظم الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد الخفيف لا يلاحظونه.. تعتمد الأعراض إلى حد كبير على مدى سرعة ظهور فقر الدم.

اضافة اعلان

 

أعراض نقص الحديد بالجسم

 

عندما يظهر فقر الدم تدريجياً، تكون الأعراض أقل وضوحاً، والأعراض عموماً هي كالآتي:

 

- تعب غير طبيعي.
- جلد شاحب.
- تسارع في ضربات القلب.
- مزيد من ضيق التنفس عند المجهود.
- الشعور ببرودة في اليدين والقدمين.
- صداع.
- دوخة.
- انخفاض في الأداء الفكري.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1491194

نبات يسهم في علاج الملاريا

6438186-976696175

أحدث طرق علاج الاكتئاب في المنزل

28ed181c-afac-4590-8838-c7de60e1e41c

عوامل تؤدي إلى ظهور الحبوب في عمر الثلاثين

24-3-COPY-18

ممارسة الرياضة مفيدة للأطفال المصابين بالروماتيزم

gettyimages-611475641

مشروب يساعدك على النوم الطويل

tbl_articles_article_21804_2920a4868a6-7907-46b2-a93b-46d7ef60cacc

تمارين رياضية سهلة للمصابين بالتهاب المفاصل

أخبار متعلقة
Hyperhidrosis-hero

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك

tbl_articles_article_29690_870b4b92d50-ea1f-4440-94e5-1b75e5406b0e

بعض الشامات يمكن أن تكون قاتلة

Tumeric_732x549-thumbnail-732x549

طبيبة تنصح بتناول 3 منتجات في الشتاء لتقوية جهاز المناعة

SugarandConfectionaryProductTesting188443

مصادر مخفية للسكر تشكل خطورة على الصحة

vegetables

نوع خضروات يخفض نسبة الكولسترول 30%

كبد

الكبد في خطر.. 6 علامات لا تتجاهلها