الوكيل الإخباري - أعراض نقص الحديد بالجسم وهو ما يسمى بـ" فقر الدم بسبب نقص الحديد"، ومعظم الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد الخفيف لا يلاحظونه.. تعتمد الأعراض إلى حد كبير على مدى سرعة ظهور فقر الدم.

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أعراض نقص الحديد بالجسم



عندما يظهر فقر الدم تدريجياً، تكون الأعراض أقل وضوحاً، والأعراض عموماً هي كالآتي:

- تعب غير طبيعي.

- جلد شاحب.

- تسارع في ضربات القلب.

- مزيد من ضيق التنفس عند المجهود.

- الشعور ببرودة في اليدين والقدمين.

- صداع.

- دوخة.

- انخفاض في الأداء الفكري.

سيدتي