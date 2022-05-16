الوكيل الإخباري - الزنك من المعادن أو العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للقيام بعدد من العمليات الحيوية، وهو من المعادن التي يجب أن تكون ضمن مستويات معينة في الجسم، وأي زيادة أو نقصان به يسبب عدداً من الأعراض.





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أعراض نقص الزنك

- مرضى الحساسية يحتاجون إلى عنصر الزنك لخفض مستويات الهيستامين في الجسم، حيث أن نقصه يزيد منها ويسبب حدة في أعراض الحساسية.

- نقص الزنك خطر على صحة الجهاز الهضمي، ويسبب الإسهال الناتج عن اضطرابات الهضم.

- نقص الزنك يؤثر على مناعة الجسم ويتسبب في ضعفها، ويرفع من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- نقص الزنك يسبب التهاب القولون التقرحي، ومرض كرون، ومتلازمة الأمعاء القصيرة.

- نقص الزنك يسبب قصور الغدة الدرقية.

- من أعراض نقص الزنك، ارتفاع الإصابة بالأمراض الجلدية وخاصة حب الشباب والصدفية.

- إضطرابات الصحة النفسية والخرف من أعراض نقص الزنك.

- أمراض العيون مثل العشى الليلي وضعف الرؤية الليلية وإعتام عدسة العين من أعراض نقص الزنك.

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