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الإثنين، 26-12-2022 04:09 م

أعراض هربس الشفاه والعلاج

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الوكيل الإخباري-قال مركز "الصحة" الألماني إن هربس الشفاه هو مرض مُعد للغاية يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع 1.اضافة اعلان


وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بهربس الشفاه تتمثل في ظهور بثور قيحية على الشفاه مع الشعور بشد وحكة وألم ووخز بها.

وأضاف المركز أنه يتم علاج هربس الشفاه بواسطة مضادات الفيروسات، مشددا على ضرورة اتباع بعض التدابير للحيلولة دون انتقال العدوى إلى شخص آخر، أبرزها عدم التقبيل وعدم استخدام الأغراض الشخصية كالمناشف والأكواب بشكل مشترك، مع مراعاة غسل اليدين بانتظام، لاسيما بعد كل مرة يتم فيها لمس الشفاه.

وأشار المركز إلى أن هربس الشفاه يشكل خطرا داهما على الأطفال حديثي الولادة والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة. " 24 "

 




 

 


 

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