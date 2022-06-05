أفضل العصائر لبشرة صحية

الوكيل الإخباري - يحتاج الجلد إلى التغذية السليمة للبقاء بصحة جيدة ومتألقة وشبابية أثناء الطقس الحار في فصل الصيف، وشرب العصائر الطازجة هو أسرع طريقة للحصول على جميع العناصر الغذائية، حيث تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على السلامة الهيكلية للبشرة وتقليل من الجذور الحرة لإبطاء علامات الشيخوخة والتجاعيد والجلد الرقيق والتصبغ وغيرها من المشاكل.

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الاستهلاك اليومي للعصائر الطبيعية



المرأة من سن 19 إلى سن 30 عام 2 كوب في اليوم، ومن سن 31 إلى سن 50 عام كوب ونص، وما فوق 51 عام كوب واحد.



الرجال من سن 19 إلى ما فوق 2 كوب في اليوم.

أفضل انواع عصائر فواكه وخضروات لبشرة صحية

عصير جزر



يعتبر الجزر من أصح الأطعمة. إنه مخزن من الكاروتينات بيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين أ مفيد للبشرة، والفلافونويد، ومضادات الأكسدة، كما أنه يحسن الاستجابة المناعية. له قدرة على التئام الجروح ويساعد على تقليل الالتهاب والأضرار التي تسببها الجذور الحرة الضارة.

عصير ليمون



ثمار الحمضيات وخاصة الليمون غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك). فيتامين ج ضروري لتكوين الكولاجين. هذا عنصر مهم في عضلاتك وأنسجتك وجلدك. علاوة على ذلك ، فإن تناول فيتامين سي يجدد ألفا توكوفيرول (فيتامين إي) في جسمك، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحتك العامة وتحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.

عصير الشمندر



إن تناول جذر الشمندر يقوي الدفاع المضاد للأكسدة في جسمك ويحمي الخلايا من الأكسدة. البيتالين أصباغ حمراء موجودة في جذر الشمندر هي عوامل مضادة للالتهابات. وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن جذر الشمندر ساعد في تقليل ضغط الدم وإدارة مشاكل القلب والأوعية الدموية.

عصير البروكلي



البروكلي غني بالفيتامينات C و E والفلافونويد والكاروتينات والبوليفينول، يمكن أن تحمي هذه بشرتك من الشيخوخة الضوئية والإجهاد التأكسدي والالتهابات .

عصير البقدونس



يحتوي البقدونس على البروتينات والفيتامينات A و B12 و C و E و K والكاروتين والأحماض الدهنية الأساسية، تحافظ هذه العناصر الغذائية على بشرتك صحية وتساهم في الحفاظ على صحتك العامة.

عصير نعناع



يحتوي النعناع على العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات A و B6 و C. كما يحتوي على الألياف الغذائية والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والبروتين والثيامين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى .

يعد شرب عصائر الفاكهة والخضروات من أفضل الطرق لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية والمغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة الأساسية للحفاظ على صحة بشرتك. هناك العديد من العصائر لبشرة متوهجة سهلة التحضير ومذاقها لذيذ.

بالإضافة إلى ذلك، حيث يوجد أفضل أنواع العصائر، والتي تفيد صحتنا العامة من خلال تقوية مناعتنا وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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