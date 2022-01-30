الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

الأحد، 30-01-2022 03:37 م

أمراض تسبب التجشؤ المتكرر

علاج-التجشؤ


الوكيل الإخباري - التجشؤ هي عملية لا إرادية في الغالب تحدث في الجسم لتفريغ الهواء والغازات من الفم، وهي غازات متراكمة نتيجة لعدد من الأسباب التي تتعلق بالجهاز الهضمي، ولذلك يكون التجشؤ المتكرر عرض مرضي ودلالة على وجود مرض في الجسم، وعن أسبابه نتعرف على الآتي. 

اضافة اعلان

 

ذكر موقع "ويب طب" أن التجشؤ عرض مرضي يرافق عدد من الأمراض والاضطرابات في الجهاز الهضمي، وهي:
1 - الإصابة بالقرحة الهضمية، وخلالها يحدث اضطراب في عملية الهضم يسبب تراكم الغازات والهواء في المعدة.
2 - متلازمة القولون العصبي من أعراضها كثرة التجشؤ بسبب تكون الغازات ووجود الانتفاخ في البطن.
3 - الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي يسبب التجشؤ وذلك لأنه ناتج عن ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى من المريء.
4 - حالة البلع اللاإرادي للهواء ويحدث ذلك عند الشرب أو الأكل.
5 - الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي التي تضر عملية الهضم وتسبب تكون الغازات.
6 - كثرة التجشؤ من أعراض مرض السكري.
7 - قصور الغدة الدرقية يسبب كثرة التجشؤ.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أضرار-شرب-الماء-بعد-الولادة-القيصرية

فوائد شرب الماء بعد الولادة القيصرية

أطعمة-تعزز-صحة-البصر-مع-التقدم

خضار وفاكهة تعزز صحة البصر مع التقدم بالسن

78-013239-pomelo-health-tips_700x400

فوائد فاكهة البوملي

Fat_06

نصائح علمية تجنبك زيادة دهون البطن وظهور الكرش

رئيسية اسباب حبوب الجلد المزمنة

أسباب الحبوب الجلدية المزمنة في البشرة

دش

تحذير.. الاستحمام بهذا الشكل يفقدك شعرك

أخبار متعلقة
water

أسباب مرضية لشعورك الدائم بالعطش

image (5)

أعراض تنبهك إلى بداية مرض السكري

الارز-البني

فوائد الأرز البني لمرضى السكري

MOJZCDRHKU

فوائد المانجا لمرضى السكري

resized_الزبادي يقي من خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني

دراسة.. فوائد الزبادي لمرضى السكري

tbl_articles_article_20420_979618e1d69-7807-47fa-8438-8bef35a32f0b

التجشؤ المستمر يدل على هذه الأمراض