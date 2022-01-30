أمراض تسبب التجشؤ المتكرر

الوكيل الإخباري - التجشؤ هي عملية لا إرادية في الغالب تحدث في الجسم لتفريغ الهواء والغازات من الفم، وهي غازات متراكمة نتيجة لعدد من الأسباب التي تتعلق بالجهاز الهضمي، ولذلك يكون التجشؤ المتكرر عرض مرضي ودلالة على وجود مرض في الجسم، وعن أسبابه نتعرف على الآتي.

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ذكر موقع "ويب طب" أن التجشؤ عرض مرضي يرافق عدد من الأمراض والاضطرابات في الجهاز الهضمي، وهي:

1 - الإصابة بالقرحة الهضمية، وخلالها يحدث اضطراب في عملية الهضم يسبب تراكم الغازات والهواء في المعدة.

2 - متلازمة القولون العصبي من أعراضها كثرة التجشؤ بسبب تكون الغازات ووجود الانتفاخ في البطن.

3 - الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي يسبب التجشؤ وذلك لأنه ناتج عن ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى من المريء.

4 - حالة البلع اللاإرادي للهواء ويحدث ذلك عند الشرب أو الأكل.

5 - الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي التي تضر عملية الهضم وتسبب تكون الغازات.

6 - كثرة التجشؤ من أعراض مرض السكري.

7 - قصور الغدة الدرقية يسبب كثرة التجشؤ.



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