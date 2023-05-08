اسباب انحسار اللثة

الوكيل الإخباري- قالت مبادرة ProDente الألمانية إن للثة السليمة أهمية كبرى لصحة الأسنان، فهي بمثابة طبقة واقية تحمي الأسنان من البرودة، والأحماض، والبكتيريا.



وأضافت أن اللثة تتعرض للانحسار لأسباب عدة، منها البسيط و الخطير.

وأوضحت أنه قد يكون بسبب بسيط مثل تقنية التنظيف غير الصحيحة، حيث يتسبب الضغط الشديد على اللثة عند تنظيف الأسنان في ضمورها.

وقد يكون السبب خطيراً، مثل الإصابة بالتهاب دواعم السن، وهو التهاب بكتيري يهاجم النسيج الداعم المحيط بالأسنان.

وشددت المبادرة على استشارة طبيب الأسنان عند انحسار اللثة، إذ تصبح أعناق الأسنان مكشوفة، وحساسة للحرارة والبرودة، وفريسة سهلة للبكتيريا، ما يؤدي في إلى تخلخل الأسنان وسقوطها.

ولتجنب هذه المخاطر، شددت على العناية الجيدة بالأسنان، بتنظيفها مرتين يومياً بفرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان بالفلورايد، مع الضغط برفق عليها و على اللثة أثناء التنظيف، إضافة إلى تنظيف الفراغات بين الأسنان بخيط الأسنان أو فرشاة تنظيفها.

.وشددت على استشارة طبيب الأسنان عند تكرار نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان أو عند حساسية الأسنان للمشروبات والأطعمة الساخنة أو الباردة.



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