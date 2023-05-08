الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي رداً على سؤال حول ضرب مهربي مخدرات بسوريا: عندما نتخذ أي خطوة سنعلنها في الوقت المناسب

رثاء يُبكي القلوب.. أم تكتب رسالة لابنتها بعد شهرين من وفاتها

تشاووش أوغلو: اللقاء بين أردوغان والأسد قد يتم في العام الجاري

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

بلدية المعراض: طرح عطاءات بقيمة 880 ألف دينار منها 150 ألف لصيانة مبنى البلدية

الزراعة تنفي مزاعم انتقال عدوى "الحمى القلاعية" من مواشي في الأردن الى العراق

الرئيس العراقي: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلقة منذ عام 2003

باص عمّان يُطلق مسار جديد من المستندة إلى البيضا

علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن

الإثنين، 08-05-2023 01:28 م

اسباب انحسار اللثة

1p-3


الوكيل الإخباري- قالت مبادرة ProDente الألمانية إن للثة السليمة أهمية كبرى لصحة الأسنان، فهي بمثابة طبقة واقية تحمي الأسنان من البرودة، والأحماض، والبكتيريا.

وأضافت أن اللثة تتعرض للانحسار لأسباب عدة، منها  البسيط و الخطير.
وأوضحت  أنه  قد يكون بسبب بسيط مثل تقنية التنظيف غير الصحيحة، حيث يتسبب الضغط الشديد على اللثة عند تنظيف الأسنان في ضمورها.
وقد يكون السبب  خطيراً، مثل الإصابة بالتهاب دواعم السن، وهو التهاب بكتيري يهاجم النسيج الداعم المحيط بالأسنان.
وشددت المبادرة على استشارة طبيب الأسنان عند انحسار اللثة، إذ تصبح أعناق الأسنان مكشوفة، وحساسة للحرارة والبرودة، وفريسة سهلة للبكتيريا، ما يؤدي في إلى تخلخل الأسنان وسقوطها.
ولتجنب هذه المخاطر، شددت على العناية الجيدة بالأسنان، بتنظيفها مرتين يومياً بفرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان بالفلورايد، مع الضغط برفق عليها و على اللثة أثناء التنظيف، إضافة إلى تنظيف الفراغات بين الأسنان بخيط الأسنان أو فرشاة تنظيفها. 
.وشددت على استشارة طبيب الأسنان عند تكرار نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان أو عند حساسية الأسنان للمشروبات والأطعمة الساخنة أو الباردة.

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_12_26_23_31_43_589

طبيب يكشف أبرز أسباب الموت المفاجئ

4278468

7 نصائح للتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي

2023_5_4_21_50_39_856

طبيب يحذر من ارتفاع الحديد بالدم

133-185636-high-cholesterol-lower-levels-two-drinks-2

بالرغم من اعراضه الصامتة .. 6 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الدم لدى النساء

44719

الحد من أضرار التبغ.. ارتقاء بالصحة العامة في الأردن

2023_5_7_23_29_12_356

ظهور دم في البول عرض لمرض في الدم

أخبار متعلقة
80-010629-bathing-cleanliness-relaxation-and-health-2

هل يمكن استعمال الشامبو لغسل الجسم؟

أسباب_تغير_لون_الجلد

سببان مرضيان لتغير لون الجلد

2023_4_30_22_59_15_18

النهجان عند صعود السلم .. طبيب يحذر : عرض لهذه الأمراض

2023427114253895VH

أسباب تقشر الجلد.. تعرف عليها

3805593

دراسة تتوقع تفاقم "قصر النظر" عام 2050 .. وتحدد السبب

1629993873_110_42621_825x5101

الى ماذا يشير الألم الحاد المفاجئ في الأذن؟