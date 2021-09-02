اسباب فقدان حاسة التذوق

الوكيل الإخباري - يعني فقدان حاسة التذوق أن حس التذوق لديك لا يعمل بشكل صحيح، ويمكن أن نطلق هذا المصطلح على ضعف التذوق أو غياب التذوق، كما يمكن أن يشير أيضًا إلى إحساس التذوق المتغير، مثل الشعور بطعم معدني في الفم.



تتراوح أسباب ضعف التذوق من نزلات البرد إلى الحالات الطبية الأكثر خطورة التي قد تصيب الجهاز العصبي المركزي، كما يمكن أن يكون ضعف التذوق أيضًا عرضًا طبيعيًا للشيخوخة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 75% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا يكون لديهم ضعفًا في التذوق.



وتشمل الأعراض التي قد تكون مصاحبة لفقدان حاسة التذوق:

1 - فقدان الإحساس بالحرارة.

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2 - تورم اللسان.

3 - خدر اللسان.

أسباب فقدان حاسة التذوق

1- نزلات البرد.

2-الأنفلونزا.

3- التهابات الجيوب الأنفية.

4 - التهابات الحلق والبلعوم.

5 - التهابات الغدد اللعابية.

6 - التدخين.

7 - التهابات وأمراض اللثة.

8 - تسوس الأسنان.

9 - الأدوية، مثل الليثيوم وأدوية الغدة الدرقية وعلاجات السرطان.

10- متلازمة سجوجرن، وهي مرض مناعي ذاتي يسبب جفاف الفم والعين.

11- إصابات الرأس أو الأذن.

12- نقص التغذية، وخاصة فيتامين "ب 12" والزنك.

المصدر - سووبر ماما

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