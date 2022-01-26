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الأربعاء، 26-01-2022 03:21 م

اعراض انخفاض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري - انخفاض ضغط الدم قد لا يكون شائع مثل ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم يسبب للشخص عدم توازن، دوخة، كسل، إعياء في الجسم، النعس، عدم الرغبة في الذهاب إلى العمل.

انخفاض ضغط الدم، لا يستطيع بالقيام بمهامه كما يمكن، الرياضيين دائماً يعانون من انخفاض في ضغط الدم ويسمى انخفاض ضغط حميد، انخفاض الدم بدون أعراض يعتبر جيد.

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انخفاض ضغط الدم مؤقت أو عابر بسبب:

1 - الوقوف تحت اشعة الشمس لفترة طويلة
2 - فقد سوائل أو دم
3 - عدم شرب الماء
4 - انخفاض في السكر

 

انخفاض ضغط الدم المرضية بسبب:
1 - هبوط في عمل الغدد الدرقية أو الغدد الكلوية
2 - ضعف في عضلة القلب
3 - نقص في الهرمونات الأساسية الرافعة لضغط الدم
4 - الإسهال

 

أعراض انخفاض ضغط الدم
1 - قلة التركيز
2 - الشعور بالدوار أو الصداع
3 - الشعور بالغثيان أو القيء
4 - ألم في الصدر يرافقه ضيق في التنفس
5 - الإصابة بعسر البول
6 - التعرض إلى السعال الشديد مع وجود بلغم
7 - تشويش في الرؤية أو فقدانها لفترة قصيرة
8 - الإصابة بالإرهاق والتعب الشديدين
9 - آلام في منطقة الظهر
10 - تصلب الرقبة وصعوبة حركتها
11 - المعاناه من العطش الشديد
12 - فقدان الوعي
13 - شحوب الجلد وبرودة الجسم

 

 

البوابة 

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