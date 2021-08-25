اعراض هواء الرأس وعلاجه

الوكيل الإخباري - هواء الرأس هو حالة مرضية تحدث نتيجة اصطدام الرأس، بسبب السقوط من مكان مرتفع أو نتيجة التعرض لحادث.

وفي بعض الأحيان يحدث هواء الرأس بسبب إجراء العمليات الجراحية في داخل الجمجمة.

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أعراض هواء الرأس



عدة أعراض تصاحب هواء الرأس، ولعل أبرزها:

1- الإصابة بالصداع الشديد، والذي يتمركز في أغلب الأحيان في منطقة الجبهة.

2- سرعة الانفعال وعدم التحكم في الأعصاب.

3- الحساسية الشديدة من الضوء الساطع.

4- الإصابة بالدوار والغثيان خاصة أثناء المشي.

5- الخمول والإصابة بالاكتئاب.

6- الإصابة باضطرابات وخلل في النظام الغذائي.





علاج هواء الرأس

يحدث هواء الرأس نتيجة سببين؛ إما لكسر في الجيوب الهوائية الأنفية، مما ينتج عنه تسرب الهواء من الجيوب الأنفية إلى داخل الدماغ، وفي معظم الأحيان يكون هذا الهواء بكميات بسيطة، مما لا يستدعي تدخلاً جراحياً.

وفي أحيان أخرى، وخصوصاً لدى كبار السن، يحدث هواء الرأس نتيجة حدوث ضمور في الدماغ، حيث توجد مساحة في الدماغ لتسريب الهواء وتجمعه، وهو ما يتطلب تدخلاً جراحياً للعلاج؛ لأن هذا الهواء قد يصبح ساخناً، مما قد يُسبب "بؤرة صرعية" في المستقبل.

المصدر - سيدتي





