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الأحد، 26-09-2021 02:10 م

الفوائد الصحية لفاكهة أملا

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الوكيل الإخباري - هي نبات الأملا أو ما يعرف بالتوت الهندي، وهو ثمار لشجرة تحمل نفس الاسم، تتم زراعتها في الهند والشرق الأوسط وبعض دول جنوب شرق آسيا.

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عادة ما يكون طعم فاكهة أملا أقرب إلى المرارة ولونها مائلاً للخضرة، ويستخدمها الهنود منذ آلاف السنين كعلاج نباتي للعديد من الأمراض إضافة لاستخدامها في بعض وصفات الطعام.

 

وتشير الدراسات الأولية حول فاكهة أملا أنها مفيدة في الحالات التالية:

1 - خفض مستويات الكوليسترول: بحسب الدراسات، فإن تناول فاكهة أملا بشكل يومي يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم فضلاً عن خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول النافع.
2 - تحسين صحة القلب: يسهم البوتاسيوم الموجود في فاكهة أملا، في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية. ويؤكد العلماء أن تناول عصير أملا ضمن النظام الطبي المتبع لعلاج ارتفاع ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين مفيد للغاية.
3 - تعزيز صحة الجهاز التنفسي: يعمل عصير أملا على تهدئة الإلتهاب ويحارب العدوى الكامنة في الجهاز التنفسي ما يتيح راحة وقدرة كبيرة على التنفس.

4 - السيطرة على مرض السكري: تنظم فاكهة أملا وعصيرها مستوى الجلوكوز في الدم، ما يساعد في السيطرة على الداء ومنع حدوث مضاعفات خطيرة ناتجة عن الهبوط أو الإرتفاع المفاجئ لمستوى السكر في الدم، فضلاً عن تعزيز الطاقة لدى مرضى السكري.

5 - تحسين عملية الهضم: بفضل محتواها من الألياف، فإن فاكهة أملا تسهم بشكل فعال في تعزيز عملية وتقليل التهابات المعدة وتحفيز حركة الأمعاء الطبيعية.
6 - تعزيز مناعة الجسم: فاكهة أملا غنية بفيتامين سي أو فيتامين ج، الضروري لتقوية مناعة الجسم. ويساعد هذا الفيتامين الجسم على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء ما يقوي المناعة ضد العدوى والالتهابات المسببة للأمراض.

7 - مكافحة السرطان: تحتوي فاكهة أملا على العديد من مضادات الأكسدة والفلافونويد مثل حمض الإيلاغيك وحمض الغالك، وهي أحماض فعالة في تقليل ومحاربة الإصابة بالسرطان من خلال تقليل نسبة الجذور الحرة في الجسم.
8 - تخفيف الوزن: يسهم عصير الأملا في خسارة الوزن كونه قليل السعرات الحرارية، كما تعمل الألياف فيه على تحسين الهضم وتسريع عملية التمثيل الغذائي، ما يزيد من حرق الدهون وخفض مستويات الكولسترول الضار في الدم. 

9 - كما أن فيتامين سي وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في هذا العصير، لها دور فعال في زيادة الطاقة دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون في الجسم.

 

المصدر - هي 

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