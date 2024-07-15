القلق يؤثر على مناعة الحامل

الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد أن النساء اللاتي يعانين من القلق قبل الولادة أو بعدها لديهن جهاز مناعي متغير مقارنة بالحوامل اللاتي لا يعانين من القلق.

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ويُعد الشعور بالقلق أثناء الحمل أمرًا شائعًا، حيث تصاب أكثر من 20% من الحوامل بالقلق خلال هذه الفترة. ويعتقد الباحثون أن النسبة أكبر من ذلك، لكن نظرًا لأن الصحة النفسية للحامل لا تزال موضوعًا مستجدًا، يتم إغفال كثير من الحالات.



وأجريت الدراسة في جامعة جون هوبكنز، وقالت الدكتورة لورين أوزبورن، الباحثة الرئيسية: "يبدو أن النساء المصابات بالقلق لديهن جهاز مناعي يتصرف بشكل مختلف عن جهاز المناعة لدى النساء الأصحاء أثناء الحمل وبعد الولادة".



ووفق "ستادي فايندز"، أثناء الحمل من المفترض أن يحدث تغيير دقيق في الجهاز المناعي بحيث لا يرفض الجنين، لكنه يظل قويًا بما يكفي لإبعاد مسببات الأمراض الغريبة.



وفي الدراسة الحديثة، وجد البحث اختلافات في نشاط العلامات المناعية داخل مجرى الدم لدى النساء اللاتي يعانين من القلق، وكان لديهن مستويات مرتفعة من الخلايا التائية السامة في أجسامهن، مما قد يضر بالوالد والجنين النامي.



وكانت أبحاث سابقة قد ربطت بين القلق أثناء الولادة وزيادة خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

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