النوم في هذا التوقيت يحمي من الزهايمر

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة طبية عن الوقت المناسب للنوم الذي يحقق حماية صحية للبشر من الإصابة بمرض الخرف المعرف باسم «الزهايمر».

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وأوصت الدراسة بالنوم من بعد الساعة الـ10 مساء لمدة 7 ساعات، لتجنب التدهور المعرفي.



وربطت الدراسة، التي أجرتها دورية الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، بين النوم فترات طويلة وتوقيت النوم المبكر وزيادة خطر الإصابة بالخرف.



وبدأت الدراسة منذ عام 2014 وشملت كبار السن في المناطق الريفية بالصين، وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالخرف جاءت أعلى بنسبة 69% للذين ناموا أكثر من 8 ساعات مقابل 7-8 ساعات.



وتضاعفت المخاطر للذين ينامون مبكراً قبل الساعة التاسعة مساء مقابل الذين ينامون في العاشرة مساء، أو بعدها.



وتوصلت الدراسة إلى أنه حتى الذين لم يصابوا بالخرف خلال فترة الدراسة لا تزال هناك إمكانية إصابتهم بدرجة من التدهور المعرفي المرتبط بالنوم والمطول ووقت النوم المبكر.



والاكتشاف الجديد من نوعه كان واضحاً فقط، في كبار السن بين 60 و74 عاماً، والرجال بشكل خاص.



ويوجد في الصين أكبر عدد من المصابين بالخرف في العالم، إذ يعيش هناك واحد من كل 20 شخصاً يبلغ الستين عاماً أو أكثر مصاباً بالخرف.

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