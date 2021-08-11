الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يتسلم رسالة من الرئيس الشيشاني

الصحة تعلن عن اجراءات وقرارات جديدة

النواب يواصل مناقشة قانون أمانة عمان

الأزرق: ورشة للقضاة حول تشريعات حماية الحياة البرية

الملك يؤكد وقوف الأردن وتضامنه مع الجزائر

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين للنصف الأول من العام الحالي

إغلاق مطعمين في عمّان لمخالفتهما أوامر الدفاع

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة

توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية في الأردن

الأربعاء، 11-08-2021 03:20 م

الوقاية من حساسية الصويا

Untitled26


الوكيل الإخباري - تعد حساسية الصويا (الصويا هي واحدة من منتجات فول الصويا) Soy allergy، واحدة من أنواع حساسية الطعام الشائعة، وغالبًا ما تبدأ في سن الرضاعة بحدوث رد فعل تجاه التركيبات الغذائية للرضع التي تعتمد على الصويا. وعلى الرغم من تعافي معظم الأطفال مع مرور الوقت، فالبعض يظل يعاني من الحساسية حتى البلوغ.


* أعراض حساسية الصويا
1 - الإحساس بوخز في الفم.
2 - شرى أو حكة أو جلد متقشر مثير للحكة (إكزيما).
3 - تورم الشفاه والوجه واللسان والحلق أو أي جزء آخر من الجسم.
4 - أزيز أو سيلان الأنف أو صعوبة التنفس.
5 - ألم في البطن أو إسهال أو غثيان أو قيء.

اضافة اعلان

6 - احمرار الجلد (تورد أو توهج).

7 - حدوث رد فعل تحسسي حاد (فرط الحساسية) مع حساسية الصويا، وأعراضه تشمل:

   - صعوبة التنفس بسبب تورم الحلق.
   - صدمة مع انخفاض شديد في ضغط الدم.
   - تسارع نبضات القلب.
   - الدوخة أو الدوار أو فقدان الوعي.

 

* متى يجب الاستعانة بالطبيب :

1 - صعوبة التنفس.
2 - نبض سريع وضعيف.
3 - الدوخة أو الدوار.
4 - سيلان اللعاب وصعوبة البلع.
5 - احمرار الجسم كله وسخونته.

 

* الوقاية من حساسية الصويا:

1- قراءة ملصقات الأطعمة بعناية، فغالبًا ما تحتوي الأطعمة غير المتوقعة على الصويا، مثل التونة أو اللحوم المعلبة، والمخبوزات، والبسكويت، وأطعمة الطاقة، وزبدة الفول السوداني قليلة الدسم، والحساء المعلب وينصح بقراءة الملصقات كل مرة تشتري فيها منتجًا لأن المكونات قد تتغير.


2- تجنب المنتجات التالية:
- حليب الصويا، وجبن الصويا، ومثلجات الصويا، وزبادي الصويا.
- دقيق الصويا.
- منتج توفو.
- منتج ميسو.
- طعام الناتّو.
- منتج شويو (صلصة الصويا).
- الإدمامي (نوع من البقول).
- الزيوت النباتية، والصمغ النباتي، وحساء الخضروات، والنشاء النباتي

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
176-230449-symptoms-rubella-methods-transmission-treatment-2

الحصبة الألمانية الأعراض والأسباب

554077687

كيف يمكنك اختيار أفضل حليب صناعي للرضع؟

cheesy-pepperoni-pizza-royalty-free-image-938742222-1558126849

احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب!

12202015162748361872526

اعتقادات شائعة خاطئة حول شرب الماء

120216133724377196474

اكتشاف ثوري جديد لوقف النزيف الحاد خلال 15 ثانية فقط

أسباب_وجع_الرأس_من_الجانبين

تعرف على أسباب صداع الرأس

أخبار متعلقة
cleaning-dentures-with-denture-brush

أهم النصائح للحفاظ على أطقم الاسنان

ماك

نصائح وتحذيرات مهمة عند استعمال المايكروويف

food_health_0

أعراض بسيطة بعد تناول الطعام تُنذر بسرطان الأمعاء

IMG_1210edit-copycrop

الطعام الأبيض .. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يوميا

dabc86567832a3867e6583fe27cd2bf32a82660f

أطعمة ومشروبات تزيد من القلق والتوتر

Feel_Good_Red_Lentil_Soup_Vegan_GlutenFree_FromMyBowl-8-scaled

تقرير يكشف أهمية تناول العدس لتحسين التغذية