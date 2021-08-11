الوكيل الإخباري - تعد حساسية الصويا (الصويا هي واحدة من منتجات فول الصويا) Soy allergy، واحدة من أنواع حساسية الطعام الشائعة، وغالبًا ما تبدأ في سن الرضاعة بحدوث رد فعل تجاه التركيبات الغذائية للرضع التي تعتمد على الصويا. وعلى الرغم من تعافي معظم الأطفال مع مرور الوقت، فالبعض يظل يعاني من الحساسية حتى البلوغ.





* أعراض حساسية الصويا

1 - الإحساس بوخز في الفم.

2 - شرى أو حكة أو جلد متقشر مثير للحكة (إكزيما).

3 - تورم الشفاه والوجه واللسان والحلق أو أي جزء آخر من الجسم.

4 - أزيز أو سيلان الأنف أو صعوبة التنفس.

5 - ألم في البطن أو إسهال أو غثيان أو قيء.

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6 - احمرار الجلد (تورد أو توهج).

7 - حدوث رد فعل تحسسي حاد (فرط الحساسية) مع حساسية الصويا، وأعراضه تشمل:

- صعوبة التنفس بسبب تورم الحلق.

- صدمة مع انخفاض شديد في ضغط الدم.

- تسارع نبضات القلب.

- الدوخة أو الدوار أو فقدان الوعي.

* متى يجب الاستعانة بالطبيب :

1 - صعوبة التنفس.

2 - نبض سريع وضعيف.

3 - الدوخة أو الدوار.

4 - سيلان اللعاب وصعوبة البلع.

5 - احمرار الجسم كله وسخونته.

* الوقاية من حساسية الصويا:

1- قراءة ملصقات الأطعمة بعناية، فغالبًا ما تحتوي الأطعمة غير المتوقعة على الصويا، مثل التونة أو اللحوم المعلبة، والمخبوزات، والبسكويت، وأطعمة الطاقة، وزبدة الفول السوداني قليلة الدسم، والحساء المعلب وينصح بقراءة الملصقات كل مرة تشتري فيها منتجًا لأن المكونات قد تتغير.



2- تجنب المنتجات التالية:

- حليب الصويا، وجبن الصويا، ومثلجات الصويا، وزبادي الصويا.

- دقيق الصويا.

- منتج توفو.

- منتج ميسو.

- طعام الناتّو.

- منتج شويو (صلصة الصويا).

- الإدمامي (نوع من البقول).

- الزيوت النباتية، والصمغ النباتي، وحساء الخضروات، والنشاء النباتي

المصدر - صحتك



