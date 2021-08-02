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الإثنين، 02-08-2021 11:53 ص

الوقاية من ديسك الظهر

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الوكيل الإخباري - ديسك الظهر هو انزلاق القرص الذي يفصل بين فقرات العمود الفقري، هذا يسبب ضغطًا على النخاع الشوكي والأعصاب مما يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة.

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ومن أبرز العلامات التي تشير للإصابة بديسك الظهر، آلام شديدة في أسفل الظهر خاصةً عند الحركة أو الانحناء أو حمل شيء ثقيل، وانحناء الجسم للأمام حيث أن الديسك يؤدي إلى اعوجاج بالعمود الفقري، وألم في المنطقة السفلية في الجسم فلا تقتصر أعراض الديسك أسفل الظهر على الآلام منطقة أسفل الظهر فقط بل تمتد للفخذين والساقين أيضًا، ويصاحب هذه الالام الشعور بخدر وتنميل، إضافة إلى ضعف العضلات، وآلام الذراع، وبرود في أحد جوانب الظهر، وتنميل في اليدين، وآلام القدم، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".

 

طرق الوقاية من ديسك الظهر
ولتفادي أعراض الديسك أسفل الظهر والمضاعفات السابقة التي يؤدي إليها، ينصح بالاتي:
• الحفاظ على أسلوب حياة صحي: من خلال ممارسة الرياضة التي تحافظ على مرونة الجسم والعضلات، والحفاظ على الوزن؛ لأن زيادته تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.
• الابتعاد عن العادات الخاطئة، مثل: الجلوس لفترات طويلة، أو حمل أشياء ثقيلة بطريقة خاطئة، أو الجلوس بانحناء للأمام وعدم استقامة الظهر.
• الابتعاد عن التدخين: لا يؤثر التدخين على القلب والرئة فقط، بل أنه يسبب مشكلات في العمود الفقري، حيث يسبب إضعاف وظيفة الأوعية الدموية التي تغذي هذه المنطقة.

المصدر - لبنان 24


 




 

 


 

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