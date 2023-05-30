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الثلاثاء، 30-05-2023 09:23 ص

انتبه .. 8 علامات تخبرك بأن كبدك في خطر

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الوكيل الإخباري- يعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية الهامة في جسم الإنسان، نظرًا لتعدد الوظائف التي يؤديها، مثل طرد السموم وإنتاج العصارة الصفراوية والتمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات.

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وهناك علامات تدل على وجود مشكلة في الكبد، نستعرضها في السطور التالية، وفقًا لموقع "Medicinenet".

علامات الكبد المريض


1- التعب
يجب الذهاب للطبيب عند الشعور بالتعب الدائم رغم الحصول على القسط الكافي من النوم والراحة يوميًا، لأن الخمول قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض الكبد.


2- ألم البطن

يتهاون الكثير من الأشخاص مع ألم البطن، دون الانتباه أن تقلصات المعدة قد تشير في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض الكبد، خاصةً إذا كانت مصحوبة بالغثيان والقيء وفقدان الشهية.


3- اليرقان
من الضروري الانتباه جيدًا للون البشرة وبياض العين، لأن تغيره إلى الأصفر قد يدل على اليرقان، وهو مؤشر على عدم قدرة الكبد على إزالة البيليروبين من الجسم.


4- الكدمات
ظهور كدمة على الجلد دون التعرض لأي صدمات يعتبر دليلًا على مواجهة الكبد صعوبة في إنتاج البروتينات اللازمة للحفاظ على سيولة الدم.


5- تورم الساقين
عندما يفشل الكبد في إنتاج ما يكفي من الألبومين في الدم، تتراكم السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تورم البطن والساقين.


6- النسيان
ينذر النسيان المستمر على إصابة الكبد بمرض ما، يجعله غير قادرًا على تنقية الجسم من السموم، مما يؤثر سلبًا على وظائف المخ.


7- البول الداكن
لا يدل البول الداكن على الإصابة بالجفاف فقط، بل يشير أيضًا على وجود مشكلة في الكبد، تفقده القدرة على تنقية مجرى الدم من البيليروبين.


8- البراز الشاحب
يميل البراز الطبيعي إلى اللون الداكن، ولكن عندما يكون شاحبًا، فهذا دليل على وجود خلل بوظائف الكبد.

 

الكونسلتو الطبي

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