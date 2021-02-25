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الخميس، 25-02-2021 12:06 م

تعرف على طريقة الـ 4-7-8 للنوم في أقل من دقيقة واحدة!

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الوكيل الاخباري - يجد الكثير من الأشخاص حول العالم صعوبة في النوم فوراً بعد الاستلقاء في السرير. ولهذا ابتكر الدكتور أندرو ويل من جامعة هارفرد طريقة 4-7-8 وأشار إلى أنها تساعد على الإغفاء في مدة قصيرة جداً لا تتخطى الدقيقة الواحدة. وذكر أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة من خلال القيام بالخطوات التالية:

1- يجب التمدد بأي وضعية تشعر بالارتياح.
2- من المهم الحرص على رفع اللسان على أن يلامس أعلى الحلق خلف الأسنان مباشرة.
3- بعد هذا يجب تنشق الهواء بواسطة الرئتين بطريقة قوية.
4- ثم يجب إغلاق الفم ولفظ الهواء ببطء شديد عبر الأنف مع العد حتى الرقم 4.
5- يجب حبس الأنفاس مع العد حتى الرقم 7.
6- أخيراً يتم لفظ الهواء بواسطة الفم مع العد حتى الرقم 8.

ومن الممكن تكرار العملية إلى أن يتم الشعور بالاسترخاء والنعاس والخلود إلى النوم وهو عادة ما يتم في غضون دقيقة واحدة لا أكثر.

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