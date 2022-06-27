الوكيل الإخباري - لا تدعي الأجواء الاحتفالية والموائد العامرة تنسيك الاهتمام بلياقتك البدنية.

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تمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى في التقرير الآتي:

تساعد ممارسة الرياضة على التخلص من التوتر، أو على الأقل التخفيف من حدّته. كما ثبت أن التمرينات تحسّن من الصحة العقلية، إذ تحفز الجسم على إفراز هرمون الإندورفين الذي يقلل التعب، ويحسّن التركيز والوعي، ويساعد على النوم. وكل ذلك مثالي عندما يتعلق الأمر بمقاومة الإجهاد. بمعنى آخر، عندما يشعر جسمك بالتحسن، يشعر عقلك بتحسن أيضاً.



كذلك، يفيد الجمع بين التركيز على التمرينات والأكل الصحي على تجنّب زيادة الوزن أثناء الإجازة. جرّبي هذه التمارين واستمتعي ببعض النصائح الإضافية أيضاً.

الصف المستقيم

ضعي قدميك في الحلقات المركزية لشريط CLX. أمسكي الحلقات الطرفية للشريط، وأمسكي الطرف المتصل بساقك اليسرى بيدك اليسرى، والنهاية متصلة بساقك اليمنى في يدك اليمنى مع الحفاظ على ركبتيك مثنيتين قليلاً، ارفعي يديك بشكل مستقيم إلى ذقنك. يجب أن تظل يداك قريبتين من جسمك مع توجيه المفاصل لأسفل.

عودي إلى نقطة البداية، ثم كرري.

أكياس بابا نويل (WOODCHOP)

ضعي قدميك في الحلقات المركزية لشريط CLX. أمسكي الحلقات الطرفية للحزام بكلتا يديك (حافظي على يديك معاً). مع استقامة ذراعيك، قومي بالقيادة بوركك الأيمن، وابتعدي عن جانبك الأيسر، حتى تصبح ذراعاك بزاوية 180 درجة من نقطة البداية.



استمري، ثم عودي ببطء إلى نقطة البداية. قومي بتبديل الجوانب.

تمدد الركلة والذراع



ضعي قدميك في الحلقات المركزية لشريط CLX. انزعي الحلقات الطرفية. ثم، انحني للأمام قليلاً وارفعي ذراعيك إلى 90 درجة. أبقِي ذراعك اليمنى على جانبك، ومدي ذراعك اليسرى بالكامل للأمام، وصولاً إلى السقف. أثناء التقدم للأمام، أرجعي الرجل المعاكسة إلى الخلف في الوقت نفسه. استمري، ثم عودي ببطء إلى نقطة البداية.

قومي بتبديل الجوانب.

العضلة ذات الرأسين

ضعي قدميك في الحلقات المركزية لحزام CLX، وأمسكي الحلقات الطرفية للحزام. قفي مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين ومرفقيك إلى جانبيك، مع توجيه راحتي اليدين لأعلى. اثنِي مرفقيك وارفعي يديك حتى مستوى الكتفين. تأكدي من إبقاء مرفقيك مطويين بجانبك. أسدلي ذراعيك. كرري ذلك برفع يديك إلى ارتفاع الكتفين. استمري في الحركة حتى يكتمل التمرين.

نصيحة مفيدة

إن تناول الأطعمة الصحية، قليلة الدسم، هو إحدى الطرق البسيطة لقلب الميزان لمصلحتك. أظهرت دراسة حديثة أن الأفراد الذين حققوا نجاحاً في فقدان الوزن خلال موسم العطلات، هم أولئك الذين قاموا بالتخطيط المسبق وضبط النظام الغذائي لمقاومة زيادة الوزن أثناء العطلة.

جرّبي هذه الحيل لاتخاذ خيارات غذائية صحية:

- قبل الذهاب إلى حفلة، تناولي وجبة خفيفة صحية. اختاري شيئاً غنياً بالبروتين، سيُشعرك بالامتلاء.

- عندما تملئين طبقك على مائدة العشاء، ركّزي على الخضر.



- تناولي الطعام ببطء واستمتعي بوجبتك، بحيث تمنحين جسمك الوقت الكافي للهضم.

سيدتي

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