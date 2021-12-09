الوكيل الإخباري - يسبب انحناء العمود الفقري الألم والضعف والتغيرات في طريقة المشي. ثمّة تمارين لعلاج تقوس الظهر نستعرضها في التقرير الآتي:





اضافة اعلان

تمارين لعلاج تقوس الظهر



1. إمالة الحوض



يساعد تمرين إمالة الحوض على شد العضلات في الوركين وأسفل الظهر

- استلقِي على ظهرك مع وضع قدميك على الأرض وثني ركبتيك.

- شدّي عضلات بطنك مع تسطيح ظهرك على الأرض.

- استمري لمدة 5 ثوان، أثناء التنفس بشكل طبيعي.

- كرري التمرين 10 مرات بواقع مجموعتين.

2. رفع الذراع والساق

يعمل هذا التمرين على تقوية أسفل الظهر



- استلقي، واضعة جبهتك على الأرض. افردي ذراعيك فوق رأسك مع وضع راحتي اليدين بشكل مسطح على الأرض. حافظي على ساقيك مستقيمتين.

- ارفعي ذراعك عن الأرض.

- استمري في التنفس لواحد أو اثنين من الأنفاس الكاملة، ثم أنزلي ذراعك لأسفل مرة أخرى.

- كرري مع كل ذراع وكل ساق.

- اهدفي إلى تكرار التمرين 15 مرة على كل جانب

3. القطة - الجمل

يساعد تمرين اليوغا هذا على الحفاظ على العمود الفقري مرناً وخالياً من الألم



- انزلي على يديك وركبتيك، وتأكدي من أن ظهرك مستوٍ، وأن رأسك وعنقك مرتاحان.

- تنفسي بعمق، ثم اسحبي عضلات البطن للداخل وللأعلى مع تقويس ظهرك.

- بعد الزفير وتحرير عضلات البطن، اخفضي ظهرك ودعي البطن يسترخي، وارفعي الرأس نحو السقف.

- قومي بعمل مجموعتين من 10 تكرارات.

4. العصفور- الكلب

هو تمرين آخر مستوحى من اليوغا.

- انزلي على يديك وركبتيك مع الحفاظ على استقامة ظهرك.

- ضعي يديك مباشرة تحت كتفيك، مع تثبيت الركبتين أسفل الوركين مباشرة.

- قومي بتمديد ذراع واحدة للأمام مع مد الساق المعاكسة للخلف بشكل مستقيم.

- تنفسي بشكل طبيعي واستمري لمدة 5 ثوانٍ.

- كرري مع الذراع والساق الأخرى.

- كرري التمرين من 10 إلى 15 مرة على كل جانب.

5. إطالة الظهر العريض



يستهدف هذا التمرين شد عضلة الظهر العريضة



-قفي بشكل مستقيم، مع المباعدة بين القدمين والكتفين وثني الركبتين قليلاً.

- مدي يدك فوق رأسك، امسكي معصمك الأيمن بيدك اليسرى.

- انحني قليلاً نحو الجانب الأيمن حتى تشعري بالتمدد في الجانب الأيسر من الجسم.

- استمري في ذلك لمدة نفس واحد أو اثنين، ثم ادفعي بالقدم اليسرى للعودة إلى نقطة البداية. كرري على الجانب الآخر.

- كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات على كل جانب.

المصدر - سيدتي