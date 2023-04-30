حالات تتطلب غسيل المعدة

الوكيل الإخباري- غسيل المعدة إجراء يتم اللجوء إليه في حالات التسمم وبعض الحالات الأخرى لتنظيف المعدة والتخلص من السموم وقد يسبب بعض المخاطر التي يجب الحذر منها قبل القيام به.



نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بغسيل المعدة وكيفية إجرائه، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



ما هو غسيل المعدة؟

غسيل المعدة هو إجراء يلجأ إليه الطبيب لتفريغ محتويات المعدة بسرعة في حالات الطوارئ، وعلى رأسها الإصابة بالتسمم وبعض الحالات الطبية الأخرى.

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متى يتم غسيل المعدة؟

عادًة ما يتم إجراء غسيل المعدة في هذه الحالات:

- ابتلاع شيئًا سامًا.

- بعد إجراء عملية جراحية في البطن مثل استئصال جزء من المعدة.

- في حالة انسداد المعدة.

- المعاناة من نزيف المعدة.

- القيء الدموي.

- عند أخذ عينة من حمض المعدة.



كيف يمكن التحضير قبل غسيل المعدة؟

في حالة الخضوع لإجراء غسيل المعدة بسبب التسمم أو أي حالة طارئة أخرى فمن الأفضل الاستعداد له مسبقًا، وغالبًا ما يقوم الطبيب بإخبار المريض بكافة التعليمات مثل ضرورة الصيام وتجنب بعض الأدوية قبل الإجراء.



كيف يتم غسيل المعدة؟

قبل إجراء غسيل المعدة يقوم الطبيب بتخدير الحلق جيدًا وذلك لتقليل التهيج والقيء، ثم يتم إدخال أنبوب مزلق في الفم أو الأنف وربطه عبر المريء إلى المعدة، وبعدها قد يقوم الطبيب برش الماء أو المحلول الملحي أسفل الأنبوب قبل استخدام الغسيل حيث يساعد ذلك في سهولة إزالة السوائل من المعدة.



مخاطر غسيل المعدة

من الطبيعي أن هذا الإجراء غير مريح ويتسبب في الشعور بالقيء أثناء إدخال الأنبوب، إلى جانب بعض المضاعفات المزعجة من بينها:

- الإصابة بالالتهاب الرئوي، نتيجة دخول محتويات المعدة إلى الرئة مما يتطلب العلاج السريع.

- تشنجات الأحبال الصوتية.

- ثقب المريء.

- نزيف طفيف.

- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

كما يفضل استشارة الطبيب المختص في حالة المعاناة من أي أعراض مزعجة وذلك للتأكد من سلامة غسيل المعدة وعدم تفاقم أي مضاعفات والحصول على العلاج المناسب في حالة ظهور أي مشكلة.



الكونسلتو الطبي

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