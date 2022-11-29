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الثلاثاء، 29-11-2022 12:01 م

دراسة: البطاطس تساعد في تخفيض الوزن

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الوكيل الإخباري-نسفت دراسة حديثة الأفكار المغلوطة حول البطاطس، إذ كشفت أن البطاطس يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد، دون بذل الكثير من الجهد. وقال العلماء إن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية معينة من الطعام، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية. وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد شعر المشاركون في الدراسة بالشبع أسرع بعد استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بالبطاطس. وحسب المفهوم الشائع، ترتبط البطاطس بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، لكن الدراسة أشارت إلى نتائج مخالفة لذلك.

وقالت البروفيسور كانديدا ريبيلو، من مركز «بنينغتون» للأبحاث في لويزيانا: «الجانب الرئيسي من دراستنا هو أننا لم نقلل من حجم الوجبات ولكن قللنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطس». وأضافت: «عند استبدال بعض اللحوم بالبطاطس، وجد المشاركون أنفسهم ممتلئين بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان لم ينهوا الوجبة». وأضافت: «لقد أثبتنا أنه خلافاً للاعتقاد السائد، لا تؤثر البطاطس سلباً على مستويات السكر في الدم. نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث التي تصب في ذات السياق بمشاركة عدد أكبر من الأشخاص».

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عكاظ

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