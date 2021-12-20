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الإثنين، 20-12-2021 03:44 م

درجات تليف الكبد

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الوكيل الإخباري - ما هي درجات تليف الكبد وما هي أعراضه؟ تليف الكبد هو مرحلة متأخرة من تندب الكبد بسبب الأمراض والمسببات المرضية، وهذه المرحلة المتأخرة يصعب الشفاء منها، وفي التالي نتعرف على مراحلها وأعراضها، وكذلك مسبباتها، كما وردت في موقع "مايو كلينك".

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درجات تليف الكبد
المرحلة الأولى: هي أبسط المراحل والتي يمكن خلالها الشفاء من تليف الكبد، ويحدث بها ندب في نسج الكبد، ولا تظهر أي أعراض في هذه المرحلة.
المرحلة الثانية: يزداد تندب نسيج الكبد، وتبدأ بعض الأعراض بالظهور مثل ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالدوالي المريئية.
المرحلة الثالثة: وتعد مرحلة متقدمة من المرض حيث تصبح كمية النسيج الندبي في الكبد كبيرة، وتبدأ الأعراض الرئيسية بالظهور، وهي:
- تورم ملحوظ وانتفاخ في منطقة البطن.
- فشل تام في وظائف الكبد المختلفة.
المرحلة الرابعة: تعد هذه المرحلة الخطيرة من المرض، ويصبح بها الكبد بنسبة كبيرة، وهنالك خطر على الحياة، وتظهر جميع الأعراض.

 

المصدر - هي 

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