الوكيل الإخباري - يتساءل العديد من الأشخاص إذ كان يجب تسخين الحليب للرضع أم لا، بحيث يفضل معظم الأطفال شرب الحليب على درجة حرارة دافئة، ولكن هل يعدّ ذلك الأمر ضرورة، وما هي درجة حرارة الحليب للرضع المناسبة؟





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درجة حرارة الحليب للرضع

يقوم العديد من الأشخاص بتسخين الحليب الصناعي قبل القيام بإعطائه للطفل الرضيع، ولكن لا يعدّ هذا الأمر ضروري بل يرجع إلى التفضيل الشخصي للإنسان.



يُنصح بحفظ درجة حرارة الحليب للرضع على درجة حرارة الغرفة، بحيث ليس هناك أي ضرر من إبقاء الحليب على درجة حرارة منخفضة (باردة).



يعتاد بعض الأطفال على شرب الحليب الصناعي على درجة حرارة دافئة ويرفض هؤلاء الأطفال الحليب على درجة حرارة الغرفة، ولكن من الممكن أن يعتاد هؤلاء الأطفال عليه مع مرور الوقت. ﻿

ما هي طريقة تسخين حليب الأطفال الأمثل للرضع؟

بالرغم من عدم الحاجة لتسخين حليب الرضع ولكن يفضل معظم الأطفال شرب الحليب ذو درجة حرارة دافئة، فيما يأتي أهم الخطوات التي يمكن استخدامها من أجل تسخين الحليب للأطفال:



1 - تعد أكثر الطرق أمانًا من أجل تسخين حليب الأطفال هو من خلال وضع قنينة الحليب داخل الماء الدافئ لبضع من الوقت، كما يمكن استخدام الجهاز الخاص بتسخين حليب الأطفال المدعّم بميزان لقياس درجة الحرارة، لا يُنصح بتسخين الحليب لأكثر من عشر دقائق، إذ قد يسبب ذلك تكاثر البكتيريا التي تسبب الإسهال للأطفال.

2 - يُنصح بخلط المكونات داخل قنينة الحليب بعد ذلك من أجل توزيع الحرارة بشكل متساوي.

3 - تُقاس درجة حرارة حليب الأطفال من خلال وضع قطرات من الحليب على المعصم.

4 - قد يتم تسخين الحليب لدرجة حرارة أعلى من اللازم يمكن القيام بتبريدها من خلال وضعها في الماء البارد ومن ثم قياس درجة حرارة الحليب مرة أخرى. ﻿

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