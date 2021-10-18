سبب مرارة الفم

الوكيل الإخباري - غالباً تشير مرارة الفم إلى وجود مشكلة أو خلل في الاستشعار، وترتبط ببعض الأمور مثل العادات غير الصحية أو مشكلات مرضي

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التقرير التالي يشير إلى أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بمرارة في الفم دون معرفة السبب من وراء ذلك، وهذا الأمر يعد محرج ومقلق عند البعض، ولذا يرصد لكم الأسباب المؤدية لهذا الأمر ومنها، وفقاً لموقع "medicalnewstoday".

1- جفاف الفم:

يحدث جفاف الفم عندما لا ينتج ما يكفي من اللعاب الذي يساعد في تقليل البكتيريا في الفم، ويشعر المصاب بلزوجة وجفاف في أفواههم، وقد يكون السبب عندم تناول كميات وفيرة من الماء، أو الإسراف في التدخين، وفي حالة استمرار هذا الأمر يجب التحدث مع الطبيب.



2- مشاكل في الأسنان:

عدم الاهتمام بنظافة الأسنان، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمرارة الفم، وتعرضك أيضاً لتسوس الأسنان وأمراض اللثة وتعرضه للالتهابات، ولذا عليك تنظفها وغسلها بانتظام.



3- الحمل:

يعتبر الطعم المر أو المعدني في الفم شكوى شائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فتقلب الهرمونات في الجسم أثناء هذه الفترة هو السبب، فيمكن أن يؤثر هذا الاختلاف على الحواس، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وجعل بعض الأطعمة أو الروائح تبدو مثيرة للاشمئزاز، ويلاحظ العديد من النساء الحوامل طعماً معدنياً أو مراً أو صفيحاً في أفواههم، وقد يكون هذا مزعجاً، لكنه يزول عادةً في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة.



4- سن اليأس:

قد تعاني النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث من طعم مر في أفواههن، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، وتبدو مرارة الفم مشكلة لا تستدعي القلق، خاصةً أنها تختفي من تلقاء نفسها أو بعد تناول الطعام.



5- مشكلة في القلب:

مرارة الفم تنذر بوجود مشكلة خطيرة في القلب في حال استمرارها لفترة طويلة، ولذا يجب الذهاب للطبيب.



6- ارتجاع المريء:

الأشخاص المصابون بارتجاع المريء يعانون من مرارة شديدة في الفم، ويحدث هذا عندما تصبح العضلة العلوية في المعدة ضعيفة وتسمح للحمض الأصفر بارتفاع أنبوب الطعام.



7- التوتر والقلق:

ارتفاع نسبة هرمونات التوتر والقلق تتسبب في حدوث جفاف في الفم.

المصدر - لبنان 24