الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأعراض التي قد يسببها قلق وضغوط الخريف كالخمول والتعب، بالإضافة إلى فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وقد يكون ذلك بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس خلال الخريف مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين والذي يؤثر على المزاج والشهية والنوم، وزيادة هرمون الميلاتونين الذي يزيد الشعور بالنعاس والاكتئاب، وكما إنه قد تقل نسبة فيتامين D في الجسم.

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ولذلك يجب معرفة طرق لتفادي ضغوط الخريف وتوفير الراحة والتي تتضمن ما يأتي:



1- الحصول على الضوء: من الممكن الخروج لأخد أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس أو الإستيقاظ باكرًا للإستفادة منها، وفي حال عدم توفرها من الممكن استخدام مصباح الضوء لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميًا كل صباح، لتعويض النقص من أشعة الشمس.[

2- التمارين الرياضية: قد تكون ممارسة بعض التمارين الرياضية يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة من الطرق لتفادي ضغوط الخريف، وذلك عن طريق ركوب الدراجات، أو المشي لمسافات طويلة، ومن الجدير بالذكر أن للتمارين الرياضية القدرة على تحسين الحالة المزاجية للشخص والتخفيف من اضطرابات الصحة العقلية.

3- التجديد: علاوةً على أن فصل الخريف فصل جديد من السنة، فمن المستحسن للتقليل من ضغط وقلق الخريف البدء بشيء جديد، وذلك من خلال إعادة التنظيم للبيت والحديقة أو المكتب، أو عن طريق التفكير بملابس جديدة لإرتدائها، وإضافة الشخص هواية جديدة لممارستها.

4- النظام الغذائي: خلال فصل الخريف يُفضل إضافة سمك السلمون والجوز للنظام الغذائي وذلك لزيادة كمية أوميغا 3 في الجسم، فحسب الأبحاث تبيّن أن تناول كمية عالية من أوميغا 3 يقلل من قلق وضغوطات الخريف، بالإضافة إلى مكملات زيت السمك.

المصدر - سطور

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