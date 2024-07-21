الأحد 21-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إعداد دليل جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

فيديو- بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة

العثور على جثة شخص في الطريق العام بعمان

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن اليوم !

الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي بمصاحبة "الأوركسترا" في "جرش" 2024

انطلاق فعاليات "ملتقى القصّة القصيرة جداً " في اربد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

كشف ملابسات سرقة موظفة مبلغ مالي في بلدية مادبا

دوريات "دراجات دفع رباعي" في الاردن - صور

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

الأحد، 21-07-2024 11:27 ص

"عادة" خلال الأكل تهدد بخطر الوفاة بالقلب

77


الوكيل الإخباري- ليس سرًا أنه إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية متكررة، فمن المهم أن تفكر مليًا في الخيارات الغذائية التي تتخذها.

اضافة اعلان


فتناول أطعمة معينة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك، في حين أن البعض الآخر، مثل البيتزا المغطاة باللحوم، قد يعرضك للخطر.


ووجد بحث جديد أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من المشاكل القلبية، فإن تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة المعالجة يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب.


ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "يوروبيان هارت"، على 1171 بالغًا لديهم تاريخ من أمراض القلب على مدى فترة متوسطة تزيد قليلاً عن عقد من الزمان.


وباستخدام استبيان حول عادات الطعام، قارن الباحثون كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يتناولها المشاركون يوميًا، مع الكمية الإجمالية للطعام الذي استهلكوه.


ووجدوا أنه بين المشاركين الذين تناولوا أعلى نسبة من الأطعمة فائقة المعالجة، كانت فرصة الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنحو الثلثين مما كانت عليه بالنسبة للمجموعة المتوسطة.


بالإضافة إلى ذلك، أدى النظام الغذائي عالي المعالجة إلى زيادة الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بحوالي 40 بالمئة.


وقالت مؤلفة الدراسة، ماريالورا باناسيو: "يجب على الناس البدء في التفكير في العودة إلى نظام غذائي تقليدي، والذي يحد بشدة من الأطعمة التي يتم تصنيعها بإفراط، وبدلاً من ذلك يفضل التحضير المنزلي واستهلاك الأطعمة غير المصنعة."


والأطعمة المعالجة هي الأطعمة التي تم تعديلها لتدوم لوقت أطول أو لتحسين طعمها، وتتم معالجتها بإضافة الملح أو السكر أو الخميرة، مثل اللحم المقدد، والخبز المنزلي، والفواكه والخضروات المعلبة، والسمك المدخن وشراب الشعير.


سكاي نيوز عربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج-فرط-التعرق2

نصائح للسيطرة على فرط التعرق

20247218954505GE

نقص فيتامين سي يزيد الوزن

202472044344797I

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

20247208535340ZO

دراسة تنصح بتناول الزيوت النباتية بدل الزبدة

62deb0cd423604114c50826c

هل التمارين الرياضية قبل النوم مفيدة؟

62deb0cd423604114c50826c

تحذير لمرضى السكري.. "مدة النوم" تتحكم بصحتك

أخبار متعلقة
20247208535340ZO

دراسة تنصح بتناول الزيوت النباتية بدل الزبدة

2024630122441534AH

النظام الغذائي المتوازن يقاوم التعب والإرهاق

2022_4_25_19_21_34_842

في كل منزل .. طعام شائع لخفض الكوليسترول

ما_هو_معدل_الكوليسترول_الطبيعي

أطعمة تساعد على التخلص من الكوليسترول

667537904236047647516042

هل تساعد اللحوم على إطالة العمر؟

202462282544569R3

تبني هذه العادات في أي وقت يطيل العمر