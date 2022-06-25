الوكيل الإخباري - يُصاب البعض أحياناً بحساسية وحكة شديدة في الجلد، ويمكن أن تكون هذه الحكة نتيجة طفح جلدي أو حالة مرضية أخرى، ويمكن أن يكون أيضاً أحد أعراض لحالة أكثر خطورة مثل أمراض الكبد أو الفشل الكُلَوي.

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يخدم الجلد غرضاً حيوياً باعتباره الحاجز الذي يحمي كل ما هو داخل الجسم، وهذا الأخير مليء بالخلايا خصوصاً في الجهاز المناعي؛ حيث يمكنها حماية الجسم والجلد من الفيروسات والبكتيريا وغيرها من التهديدات الخفية.

علاج الحساسية والحكة في المنزل



- استخدام كريم ترطيب عالي الجودة على الجلد وتطبيقه مرة أو مرتين على الأقل كل يوم.

- تطبيق كريم مضادٍّ للحكة، مثل كريم الهيدروكورتيزون من دون وصفة طبية، على المنطقة للمساعدة في تخفيف الحكة.

- وضع كمادات باردة ومبللة على المنطقة المصابة.

- أخذ حمام فاتر.

- اختيار الصابون الخفيف خالٍ من الصبغات أو العطور، واستخدام مُنظِّف غسيل خفيف أو عديم الرائحة عند الغسيل.

- تجنُّب المواد التي تهيج الجلد أو تسبب الحساسية مثل النيكل والمجوهرات والصوف.

- تجنُّب الحك؛ حيث يمكن أن يؤدي الحك في النهاية إلى مزيد من الالتهاب وتلف الجلد، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحكة.

سيدتي

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