علاج انحراف الأنف بدون عملية

الوكيل االإخباري - من الممكن علاج انحراف الأنف دون جراحة، وهو ما لا تعرفه الكثير من النساء اللاتي يعانين من هذه المشكلة.

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ومن أجل هذا؛ من الضروري أن تتم استشارة الطبيب الاختصاصي، والحصول على كل المعلومات اللازمة، فقد يجد أنه يمكن علاج انحراف الأنف والتخلص من أعراضه المزعجة دون عملية جراحية.



الأعراض

قبل التعرف على أبرز طرق علاج انحراف الأنف دون جراحة؛ من المفيد معرفة أبرز الأعراض التي يمكن أن تنتج عن هذه المشكلة.

1- حدوث احتقان في أحد جانبي الأنف مع عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

2- حدوث النزف المتكرر.

3- المعاناة مع الصداع بشكل شبه دائم.

4- التنفس بصوت مرتفع مع الشخير أثناء النوم، ومن الممكن توقف التنفس في هذه الحالة، وهو ما يجعل العلاج أمرًا ضروريًا.



المشاكل

1- من الممكن أن يسبّب انحراف الأنف المعاناة بعض المشاكل المزعجة، التي تحتاج إلى علاج فوري.

2- صعوبة التنفس والسبب هو انحراف الحاجز الذي يحدث ضغطًا على ممريْ الأنف ويؤدي إلى تضييقه، وقد ينتج عن هذا الجفاف والنزف المتكرر.

3- التهاب الحلق: ففي هذه الحالة من الممكن المعاناة من جفاف الفم الدائم، وحتى من التهاب الرئتين.



طريقة غير جراحية لعلاج انحراف الأنف

من الممكن علاج انحراف الأنف دون جراحة، باللجوء إلى الاختصاصي .



الفيلر

إذا كان انحراف الأنف جماليًا أي أنه لا يسبب أي مشاكل على مستوى التنفس.

يحتوي الفيلر على مواد طبيعية، أبرزها حمض الهيالورونيك والكولاجين، وتحتوي بعض أنواعه على خلايا دهنية.



لا تنطوي هذه العملية على أي مخاطر أو أعراض جانبية سلبية، وخلالها؛ يقوم الطبيب بحقن الفيلر في الجانب الفارغ من الأنف من أجل إعادة التوازن إليه.

تستغرق هذه العملية عشر دقائق تقريبًا، وهي تعتبر من أبرز طرق علاج انحراف الأنف دون جراحة.

المصدر - 2018