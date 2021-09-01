الوكيل الإخباري - مع اقتراب سن الأربعين تتوجس الأم خوفًا من الحمل في هذه السن، بسبب كثرة المخاطر التي قد تحدث لها أو لجنينها من حملها في وقت غير مناسب، وقد ترغب في الحمل وتخشى من عدم حدوثه أو المخاطر التي قد تليه وتترقب الأعراض، في هذا المقال، نخبركِ بعلامات الحمل بعد سن الأربعين وما مخاطره تحديدًا، وهل يمكنكِ الحمل في هذه السن أم أنه مستحيل.

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علامات الحمل بعد سن الأربعين

علامات حمل المرأة في سن الأربعين لا تختلف كثيرًا عن أعراض حملها في سن العشرين أو أي سن آخر، فعلامات الحمل واحدة ولكن قد تزداد شدة بعض الأعراض، مثل الإجهاد أو الألم والتعب كآلام العظام، ففي هذه السن تكون أجسامنا قد وهنت وليست كعهدها سابقًا.

قد لا تعانين أي أعراض زائدة في حملكِ بعد سن الأربعين كالإجهاد أو الألم، إذا كنت تتمتعين بصحة جيدة دون وجود أي أمراض مزمنة وتحافظين على صحتكِ وممارسة الرياضة يوميًا، وعلامات الحمل التي ستجدها أي امرأة بعد الأربعين أو أي سن هي كما يلي:

1- الشعور بالغثيان والقيء.

2- النهم الشديد للأكل.

3- الإمساك والانتفاخ.

4- آلام في منطقة الحوض والظهر.

5- زيادة حموضة المعدة. التهاب الثدي.

6- التبول بصورة دورية ومتكررة.

هل هناك مخاطر للحمل بعد سن الأربعين؟

1 - الإصابة بسكري الحمل.

2 - حدوث تشوهات للجنين.

3 - ولادة جنين كبير الحجم.

4 - الإصابة بتسمم الحمل.

5 - ولادة جنين ميت.

6 - ارتفاع ضغط الدم.

7 - التغييرات الجينية للجنين كالإصابة بمتلازمة داون.

8 - اللجوء إلى الولادة القيصرية.

المصدر - سوبر ماما