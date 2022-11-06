الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

إتلاف نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية ومواد التجميل منتهية الصلاحية

وزارة البيئة: الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%

دهس طفلين في إربد وضبط السائق

مواطن بلا كهرباء منذ شهرين ويناشد أهل الخير

تفاصيل عملية قيام موظف بنك وسيدة باختلاس 71 الف دينار من حساب إحدى العميلات في الأردن

القبض على تاجر مخدرات مصنف بالخطر جداً في العقبة

حماية المستهلك للأردنيين: تزودوا بالمؤن مرة واحدة بالاسبوع

60 % تراجع إقبال الأردنيين على الذهب

كهرباء إربد تدعو مئات الأشخاص لحضور الامتحان التنافسي لغايات التعيين - أسماء

الأردن يحقق أول فوز عربي بالمجلس الدولي للحفاظ على الفسيفساء

الأحد، 06-11-2022 02:54 م

فوائد البروكلي

tbl_articles_article_18330_639


الوكيل الإخباري-قال مركز الصحة الألماني إن البروكلي خضار خارق قليل السعرات الحرارية، وغني بالفيتامينات، والمعادن، ويساعد في محاربة أمراض مثل السرطان.


وأوضح أنه مفتاح الرشاقة بقلة سعراته الحرارية، حيث تحتوي كل 100 غرام على 34 سعرا حراريا فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تطيل الشعور بالشبع ما يساعد على إنقاص الوزن.


وللألياف الغذائية أيضاً تأثير إيجابي على الأمعاء، حيث تنشط حركتها وتحفز الهضم.


والبروكلي كنز فيتامينات ومعادن، فهو غني بفيتامين K المهم لصحة العظام، والقلب، والكلى، وتخثر الدم، وحمض الفوليك، المهم للخلايا وصحة الحامل، وفيتامين سي المهم لجهاز المناعة، والبوتاسيوم المهم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

5 فوائد للقيلولة أثبتتها التجارب

عادات-يجب-اتباعها-أثناء-الجلوس-أمام-شاشة-الكمبيوتر-لتجنب-الشعور-بالصداع

نصائح لمواجهة الصداع عند الجلوس أمام الكمبيوتر

tbl_articles_article_20792_614196b8a75-7334-4596-adfa-32ce7ea1e01e

مخاطر الوصفات المنزلية لتبييض الأسنان

20221152259346366J

الوقاية من خطر النزيف المعوي الناجم عن الأسبرين ممكنة

2021_9_16_17_14_27_472

بعد سن الخمسين .. 5 نصائح للتخلص من دهون البطن

2021_2_5_22_8_51_388

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المعكرونة؟

أخبار متعلقة
Doc-P-1007617-638032272371061847

ما هي الأمراض التي تشير لها الدموع ؟

3493593

ما الذي يجب فعله عند الإصابة بنوبة قلبية لحين وصول سيارة الإسعاف ؟

tbl_articles_article_29882_933ac0e0896-7257-48e8-9cae-fd4b3b25ad5e

قلة النوم ترفع خطر إصابة كبار السن بالأمراض

main_image5d07a586a7c94

الوقاية من تفاقم مرض المدخنين الخطير

127-131916-4-diseases-children-winter-ways-2

ماهي الأعراض التي يصاب بها الأطفال تتوجب الذهاب الى المستشفى ؟

طريقة_طحن_القرفة

ما أهمية القرفة في الوقاية من الامراض المزمنة ؟