فوائد البروكلي

الوكيل الإخباري-قال مركز الصحة الألماني إن البروكلي خضار خارق قليل السعرات الحرارية، وغني بالفيتامينات، والمعادن، ويساعد في محاربة أمراض مثل السرطان.





وأوضح أنه مفتاح الرشاقة بقلة سعراته الحرارية، حيث تحتوي كل 100 غرام على 34 سعرا حراريا فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تطيل الشعور بالشبع ما يساعد على إنقاص الوزن.





وللألياف الغذائية أيضاً تأثير إيجابي على الأمعاء، حيث تنشط حركتها وتحفز الهضم.





والبروكلي كنز فيتامينات ومعادن، فهو غني بفيتامين K المهم لصحة العظام، والقلب، والكلى، وتخثر الدم، وحمض الفوليك، المهم للخلايا وصحة الحامل، وفيتامين سي المهم لجهاز المناعة، والبوتاسيوم المهم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

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