الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 03:10 م

فوائد التمر للحامل خلال شهور الحمل

فوائد-التمر-للحامل-في-الشهر-التاسع


الوكيل الإخباري - فوائد التمر للحامل، بريئة من المعتقدات الخاطئة التي يتداولها الكثيرات، حول تأثيراته السلبية على الحامل خلال شهور الحمل، وهنا نؤكد على أن تناولها حصص معتدلة لا تتعدى 5 حبات في اليوم، له فوائد لا تعد ولا تحصى على صحة الحامل والجنين بدون استثناء.

اضافة اعلان

 

أوضحت دكتورة سهير، أن الإفراط في تناول التمر خلال شهور الحمل، هو السبب الجوهري في حدوث المضاعفات التي تظهر على الحامل سواء الإصابة بسكر الحمل، الإجهاض، آلام الحوض بصفة مستمرة.


أما في حالة تناول الحامل التمر بمعدل 5 حبات في اليوم و3 مرات في الأسبوع خلال شهور الحمل، خصوصا مع بداية الشهر الرابع، فقد يساهم ذلك في تحقيق فوائد عدة، أهمها :

 

1 - تساهم فوائد التمر  في تزويد الحامل بالطاقة اللازمة لها خلال يومها أثناء شهور الحمل.
2 - تعزز فوائد التمر نمو العظام لدى الجنين.
3 - تحافظ فوائد التمر على توازن السوائل في جسم الحامل.
4 - تقي فوائد التمر الجنين من الإصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية.
5 - تحمي فوائد التمر إصابة الحامل بالأنيميا أناء شهور الحمل.
6 - تزود فوائد التمر الحامل بالفيتامينات المتنوعة، خصوصا فيتامين K المفيدة لصحة الجنين.
7 - تنظم فوائد التمر عملية الهضم لدى الحامل وتمنع إصابتها بالإمساك المزمن خلال شهور الحمل.
8 - تمنع فوائد التمر إصابة الحامل بالإلتهابات المتنوعة وتحافظ على مستوى السكر في الدم أثناء شهور الحمل.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-222459-winter-diseases-children-flu-3

أهم أمراض الأطفال في الشتاء

ear-itching

بعضها خطير..أسباب حكة الأذن

714

الأطعمة المسموح بتناولها لمرضى المرارة

النظام-الغذائي-النباتي-للأم-المرضع

لا للنظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة .. لهذا السبب

AWN_ca38fimage_story

أسباب للشعور الدائم بالبرودة

c47840cd47b78449e4319843ce29b33c

طرق الحفاظ على سلامة العيون في يوم الرؤية العالمي

أخبار متعلقة
تجربتي-في-عدم-تناول-الخبز

أضرار عدم تناول الخبز

shutterstock_1399758869-1600x1067

نصائح لتخفيف الصداع عند الحامل

d5aaa397d9

مرض وراثي جديد قد يصيب الاطفال

فوائد-التفاح-للحامل-825x510

فوائد اكل التفاح للحامل على الريق

77-3

فوائد الليمون للمرأة الحامل