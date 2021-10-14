فوائد التمر للحامل خلال شهور الحمل

الوكيل الإخباري - فوائد التمر للحامل، بريئة من المعتقدات الخاطئة التي يتداولها الكثيرات، حول تأثيراته السلبية على الحامل خلال شهور الحمل، وهنا نؤكد على أن تناولها حصص معتدلة لا تتعدى 5 حبات في اليوم، له فوائد لا تعد ولا تحصى على صحة الحامل والجنين بدون استثناء.

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أوضحت دكتورة سهير، أن الإفراط في تناول التمر خلال شهور الحمل، هو السبب الجوهري في حدوث المضاعفات التي تظهر على الحامل سواء الإصابة بسكر الحمل، الإجهاض، آلام الحوض بصفة مستمرة.



أما في حالة تناول الحامل التمر بمعدل 5 حبات في اليوم و3 مرات في الأسبوع خلال شهور الحمل، خصوصا مع بداية الشهر الرابع، فقد يساهم ذلك في تحقيق فوائد عدة، أهمها :

1 - تساهم فوائد التمر في تزويد الحامل بالطاقة اللازمة لها خلال يومها أثناء شهور الحمل.

2 - تعزز فوائد التمر نمو العظام لدى الجنين.

3 - تحافظ فوائد التمر على توازن السوائل في جسم الحامل.

4 - تقي فوائد التمر الجنين من الإصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية.

5 - تحمي فوائد التمر إصابة الحامل بالأنيميا أناء شهور الحمل.

6 - تزود فوائد التمر الحامل بالفيتامينات المتنوعة، خصوصا فيتامين K المفيدة لصحة الجنين.

7 - تنظم فوائد التمر عملية الهضم لدى الحامل وتمنع إصابتها بالإمساك المزمن خلال شهور الحمل.

8 - تمنع فوائد التمر إصابة الحامل بالإلتهابات المتنوعة وتحافظ على مستوى السكر في الدم أثناء شهور الحمل.

المصدر - هي