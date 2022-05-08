فوائد العصفر الصحية

الوكيل الإخباري - العصفر نبات من الفصيلة النجمية، يكون لونه إما أصفر أو أحمر أو درجة بينهما، عرف من القدم كنوع من التوابل، ويستخدم في تلوين الطعام، إلا أنه من الأغذية التي لها فوائد عدة على الصحة، ويستخدم في تركيب الأدوية الطبية، وحتى يستخدم في الوصفات المنزلية والشعبية لعلاج بعض الأمراض، وفي التالي نتعرف على فوائده.





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عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الفوائد التي يحققها تناول العصفر، وهي:



1- حسب دراسة طبية وجد أن العصفر يساهم في علاج الخوف والقلق اللذان يُرافقان الاكتئاب.

2- يساهم زيت العصفر في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يساهم في الوقاية من الأمراض الناتجة عن ارتفاعه.

3- العصفر من الأغذية التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تُساعد في امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل: فيتامين هـ، وفيتامين د، وفيتامين ك، وفيتامين أ.

4- استهلاك زيت العصفر يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

5- يحتوي زيت العصفر على فيتامين هـ الذي يعمل كمضاد للأكسدة، التي تساهم في تحسين صحة البشرة وعلاج حب الشباب وحماية الجلد من آثار أشعة الشمس.

6- العصفر مادة ملينة ومدرة للبول.

7- يستخدم زيت العصفر في علاج آلام المفاصل والعضلات.

8- العصفر مفيد للمرأة في فترة الدورة الشهرية، فهو يعمل على تنظيمها وتقليل آلامها وأعراضها.

9- يستخرج من العصفر صبغات تستعمل في إنتاج مواد التجميل.

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