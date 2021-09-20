الوكيل الإخباري - رجيم الموز والحليب من الأنظمة الغذائية التي تتأرجح بين القبول والرفض لإنقاص الوزن، فالبعض أيد اتباعه لفترات محددة، والبعض الآخر رفض الاعتماد عليه نهائيا، لما له من أضرار قد تصيب الجسم على المدى الطويل.

اضافة اعلان

أشارت الدكتورة مريم، إلى أن فوائد رجيم الموز والحليب نابعة من فوائد كل من الموز والحليب، كون الموز يحوي نسبة عالية من الكربوهيدرات، البروتين والدهون النافعة للجسم خلال التخسيس، والتي من شأنها أن تزيد من كبح الشهية خلال الرجيم أما بالنسبة للحليب فهو مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين د، وقد أثبتت الدراسات دورهما في فقدان الوزن.

لذا ينصح باتباع رجيم الموز والحليب ضمن نظام غذائي صحي محدد من الطبيب المختص حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، لتحقيق الفوائد التالية:



1 - تساهم فوائد الموز والحليب في تحسين عملية الأيض خلال إنقاص الوزن.

2 - تزيد فوائد الموز والحليب من فترات الشعور بالشبع خلال التخسيس بصفة عامة.

3 - تساعد فوائد الموز غير الناضج والحليب الخالي من الدسم على تحسين مقاومة الأنسولين أثناء تخسيس الوزن.

4 - تعمل فوائد الموز والحليب على خفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال إنقاص الوزن.

5 - تقلل فوائد الموز والحليب من استهلاك السعرات الحرارية أثناء فقدان الوزن.

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة