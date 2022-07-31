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الأحد، 31-07-2022 11:39 ص

فوائد صحية منوعة لحب العزيز

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الوكيل الإخباري - يُعتبر حب العزيز من النباتات القديمة التي تميّزت بكثرة استخداماتها في مجالات متعدّدة كالغذاء والدواء وغيرها.. ويعود ذلك إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتويها.

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يحسِّن حب العزيز عملية الهضم بطرق عديدة ومتنوّعة، لأنه يحتوي على مجموعة من الألياف غير القابلة للذوبان، أي تمرُّ خلال الأمعاء دون الحاجة إلى القيام بهضمها، كما تساهم في تمرير الطعام إلى الأمعاء بسهولة، مما يقلّل من احتمال الإصابة بالإمساك.

 

فوائد صحية منوّعة لحب العزيز:

 

يُقدم حب العزيز مع الحليب غالباً، وهو مشروب حلو المذاق. كما يمكن تناول حب العزيز بعدة طرق منها نيئاً، الخبز المحضّر من دقيق حب العزيز...
يحتوي حب العزيز على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم مثل فيتامين سي C، الحديد، الفسفور، الزنك، المغنسيوم والكالسيوم. كما يحتوي على الدهون والألياف والكربوهيدرات ونسبة قليلة من السعرات الحرارية، وبالتالي فهو يحول دون زيادة الوزن.
يُستخدم حب العزيز في التخلص من حب الشباب بشكل نهائي دون ترك أية آثار جانبية له، كما يساهم في القضاء على الهالات السوداء والبقع الداكنة التي تنتشر على الجلد والبشرة، ومن ثم يغذّي البشرة ويعطيها المزيد من الحيوية والانتعاش.
يساعد في علاج بعض أمراض القلب، حيث يقوم بتنظيم دقاته، معالجة حالات القصور وتصلّبات الشرايين.
أثبتت الدراسات أن تناول حب العزيز يؤدي إلى تسكين الآلام وتهدئة الأعصاب بشكل كبير، وبالتالي فهو قادر على التخفيف من حالات الاكتئاب والقلق، ويرجع السبب في ذلك إلى احتوائه على عنصري الحديد والفسفور خصوصاً، وغيرها من المعادن التي تعطي الجسم القوة والحيوية اللازمة.
يعمل حب العزيز على تقوية الذاكرة والإدراك، بالإضافة إلى الوقاية من مرض الزهايمر، وبالتالي يُنصح به بشدّة للنساء اللواتي لديهن ذاكرة ضعيفة.

 

سيدتي 

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