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السبت، 01-01-2022 02:18 م

فوائد عشبة الراوند الصحية

فوائد عشبة الراوند الصحية للعروس تكمن في سيقانها وليس اوراقها


الوكيل الإخباري - فوائد عشبة الراوند للإمساك، هي مجموعة من الفوائد المتعددة التي يحققها تناول عشبة الراوند التي تعتبر أكثر الأعشاب الطبيعية الملينة أماناً، ويعرف الراوند أن له نوعان، نوع صالح للأكل والآخر للزينة، ويتميز النوع الطبي بالسيقان الطويلة ذات اللون الأرجواني والأوراق الكبيرة، وعن فوائده نتعرف على التالي:

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1 - الراوند تساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم، وتساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الألياف، وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض.
2 - تناول عشبة الراوند يعزز مناعة الجسم ويحسن عملية الأيض.
3 - المعادن ومنها الحديد والنحاس من مكونات عشبة الراوند وبالتالي تقوي الدم وتقي من فقره.
4 - عشبة الراوند تقوي العظام وتمتع هشاشتها بفضل احتوائها على فيتامين ك.
5 - من أهم فوائد عشبة الراوند علاج الأمراض الجلدية ومنها الأكزيما والصدفية، كما تعمل على وقايته الجلد من علامات التقدم بالسن.
6 - تستخدم عشبة الراوند في الحفاظ على القدرات العقلية، ومنها تقوية الذاكرة وتعزيز الأنشطة المعرفية.
7 - تناول عشبة الراوند يساعد في تحسن صحة الجهاز التنفسي والتقليل من أعراض مرض الربو.
8 - من فوائد الراوند علاج الصداع والشقيقة.
9 - تحسين صحة الكبد وحمايته من التليف من فوائد عشبة الراوند.
10 - عشبة الراوند تعمل على رفع الوقاية من السرطان بفضل غناها بمضادات الأكسدة.

 

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